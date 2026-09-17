Galería | Las antorchas ilumina San Cristovo de Cea en honor a la Virgen de la Saleta

Un momento de la procesión nocturna en honor a la Virgen de la Saleta a su paso por San Cristovo de Cea

Cientos de vecinos iluminaron las calles de San Cristovo de Cea durante la procesión de las antorchas, el acto central de la novena de la Virgen de la Saleta que precede a los días grandes de culto y verbenas con orquestas como Olympus o Los Satélites

Las calles de San Cristovo de Cea acogieron la multitudinaria procesión de las antorchas, el acto más emotivo de la novena en honor a la Virgen de la Saleta. Impulsada por el párroco Luis Cachaldora Gago y amenizada por la Banda de Música de Lugo, la marcha precede a los cultos principales del domingo 20 y el lunes 21, en los que la imagen saldrá en carroza acompañada por las tradicionales "ofrecidas".

En el apartado lúdico, la villa arranca sus festejos con las actuaciones de la orquesta Olympus y DJ Dab. La programación musical continuará durante el fin de semana con las orquestas Metrópolis, Los Satélites y New York, además de las bandas de música de Coles y Muimenta.