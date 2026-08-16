Los pasajeros desalojados esperan para ser trasladados en otro autobús tras el incendio.
Los pasajeros desalojados esperan para ser trasladados en otro autobús tras el incendio. | Lucía Otero

Galería | Arde un autobús con 63 pasajeros en la AG-53 a su paso por San Cristovo de Cea, en fotos

EL FUEGO ALCANZA LA VEGETACIÓN

Un autobús con 63 pasajeros comenzó a arder en la AG-53, a la altura de San Cristovo de Cea, y las llamas alcanzaron la vegetación cercana

Un autobús con 63 pasajeros comenzó a arder este domingo por la tarde en la AG-53, a la altura de Lamas, en San Cristovo de Cea. Varios conductores alertaron de que salía humo de la parte trasera del vehículo, que finalmente tuvo que detenerse y quedó completamente calcinado.

Las llamas alcanzaron la vegetación cercana, por lo que fue necesaria la intervención de medios aéreos. Los pasajeros fueron desalojados y trasladados en otro autobús y no hubo personas afectadas. La circulación quedó cortada durante cinco kilómetros.

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1/8 Los servicios de emergencia trabajan en la extinción del incendio del autobús y de la vegetación próxima. | Lucía Otero
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2/8 El autobús calcinado tras el incendio registrado este domingo en la AG-53 | Lucía Otero
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3/8 Los servicios de emergencia trabajan en la extinción del incendio del autobús y de la vegetación próxima. | Lucía Otero
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4/8 El autobús calcinado tras el incendio registrado este domingo en la AG-53 | Lucía Otero
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5/8 El autobús calcinado tras el incendio registrado este domingo en la AG-53 | Lucía Otero
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6/8 El autobús calcinado tras el incendio registrado este domingo en la AG-53 | Lucía Otero
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7/8 Los pasajeros desalojados esperan para ser trasladados en otro autobús tras el incendio. | Lucía Otero
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8/8 Los pasajeros desalojados esperan para ser trasladados en otro autobús tras el incendio. | Lucía Otero

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