Galería | Arde un autobús con 63 pasajeros en la AG-53 a su paso por San Cristovo de Cea, en fotos

RIESGO DE INCENDIO FORESTAL
Vídeo | Un autobús prende en llamas en la AG-53 a su paso por San Cristovo de Cea
EL FUEGO ALCANZA LA VEGETACIÓN
Un autobús con 63 pasajeros comenzó a arder este domingo por la tarde en la AG-53, a la altura de Lamas, en San Cristovo de Cea. Varios conductores alertaron de que salía humo de la parte trasera del vehículo, que finalmente tuvo que detenerse y quedó completamente calcinado.
Las llamas alcanzaron la vegetación cercana, por lo que fue necesaria la intervención de medios aéreos. Los pasajeros fueron desalojados y trasladados en otro autobús y no hubo personas afectadas. La circulación quedó cortada durante cinco kilómetros.
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