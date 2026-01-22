Impulso a la mejora del casco viejo de San Cristovo de Cea

MEJORAR INFRAESTRUCTURAS

La renovación del casco viejo de San Cristovo de Cea comienza en la Calle España

Obras en ejecución en el casco histórico de Cea.
Obras en ejecución en el casco histórico de Cea. | Marcos Otero

Las calles de la parte antigua del núcleo de Cea están viendo modificada su fisonomía con las obras que afectan a 8 de ellas. Las obras que se están ejecutando con fondos del Plan Urbe, en el que la Diputación aporta el 70% del presupuesto y el Ayuntamiento el 30%, parten de la necesidad de homogeneizar el casco histórico del pueblo y mejorar ciertas infraestructuras.

Para su alcalde, José Luis Valladares, la actuación que comienza en la Calle España, “permitiu ademais realizar a separación das augas pluviais e as fecais, que era moi necesario nesas rúas e que son desas obras que por quedar soterradas son pouco visibles”.

Indica el alcalde que “o mesmo que se está a facer nos outros núcleos do concello, intentamos que as zonas polas que transcorre o Camiño de Santiago e que son polo tanto a cara visible, se uniformicen utilizando materiais como a pedra”. 

Está previsto que las obras finalicen a finales de marzo, aunque según el regidor, “é posible que teñamos que ampliar o prazo un par de semanas, debido as continúas chuvias que se están producindo, e que se producirán, segundo as previsión, nas próximas semanas tamén”.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats