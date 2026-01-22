Impulso a la mejora del casco viejo de San Cristovo de Cea

Las calles de la parte antigua del núcleo de Cea están viendo modificada su fisonomía con las obras que afectan a 8 de ellas. Las obras que se están ejecutando con fondos del Plan Urbe, en el que la Diputación aporta el 70% del presupuesto y el Ayuntamiento el 30%, parten de la necesidad de homogeneizar el casco histórico del pueblo y mejorar ciertas infraestructuras.

Para su alcalde, José Luis Valladares, la actuación que comienza en la Calle España, “permitiu ademais realizar a separación das augas pluviais e as fecais, que era moi necesario nesas rúas e que son desas obras que por quedar soterradas son pouco visibles”.

Indica el alcalde que “o mesmo que se está a facer nos outros núcleos do concello, intentamos que as zonas polas que transcorre o Camiño de Santiago e que son polo tanto a cara visible, se uniformicen utilizando materiais como a pedra”.

Está previsto que las obras finalicen a finales de marzo, aunque según el regidor, “é posible que teñamos que ampliar o prazo un par de semanas, debido as continúas chuvias que se están producindo, e que se producirán, segundo as previsión, nas próximas semanas tamén”.