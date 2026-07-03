Juan Luis Calviño, presidente do CRIXP Pan de Cea: “Este ano temos o obxectivo de acadar as 860.000 pezas certificadas”

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FESTA DE EXALTACIÓN
Juan Luis Calviño, presidente do Consello Regulador da IXP Pan de Cea, afronta a súa primeira Festa de Exaltación á fronte da entidade, aínda que leva máis de dúas décadas implicado na súa organización. Panadeiro de profesión, defende a tradición dun oficio que gaña mercado, pero que precisa relevo xeracional.
Pregunta. Como afronta a súa primeira festa como presidente do Consello Regulador?
Respuesta. Asumín a presidencia en outubro, aínda que xa era vicepresidente e levo 23 anos colaborando na organización da festa, agora con mais responsabilidade.
P. Que novidades haberá este ano?
R. Seguimos potenciando a Ruta dos Fornos, que se celebra o sábado con degustación de pinchos, música e actividades, e o domingo haberá unha exposición e a presentación dun libro sobre o pan de Cea, ademais do xantar, música e degustación de productos do mar.
P. E experiencia como panadeiro non lle falta
R. O forno do Calviño ten 50 anos, e eu xa con catro ou cinco anos andaba por alí mentres meus pais cocían o pan. Dende o ano 92 púxenme ao fronte, cando se xubilaron meus pais.
P. Que cambiou na elaboración do pan?
R. O proceso segue sendo artesanal: seis horas de traballo, amasado a man durante unha hora e cuarto, con tranquilidade e paciencia.
P. Hai relevo xeneracional?
R. Cando eu era neno había 31 fornos. Agora quedamos 12, e a maioría herdados dos nosos pais porque queremos manter a tradición. A media de idade dos panadeiros é de 50 anos. Fai falta relevo xeneracional, pero é complicado porque é un traballo moi laborioso. Dúrmese pouco, traballase moito e hai poucas vacacións.
P. Pero a demanda medrou
R. Si, eu por exemplo vendo moito a Barcelona e Madrid. En Madrid teño un cliente que cada semana leva 15 pezas para unha comunidade de veciños. Tamén se vende moito en hostelería e no estranxeiro. Onde se vende menos é nos pobos, porque cada vez hai menos xente. O que compensa é que podemos facer distribución por mensaxería, senón do reparto nos pobos non se podería vivir.
P. ¿Cantas pezas se venden o ano?
R. O ano pasado vendéronse 750.000 pezas certificadas e este ano esperamos acadar as 860.000 pezas. Creo que chegaremos porque se incrementou o paso de xente que visita Oseira e de peregrinos.
P. ¿Qué fai único ao pan de Cea?
R. O seu sabor, a elaboración artesanal e que conserva a súa calidade durante catro ou cinco días.
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