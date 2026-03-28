¿Sabe usted que el pan de Cea hizo la boca agua a varios en Alemania?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, "Mir läuft das Wasser im Mund zusammen" con el pan de Cea
¿Sabe usted que el Monasterio de Oseira y el Pan de Cea estuvieron muy presentes esta semana en Alemania? ¿Que hasta allí se fue Encarni Vega, vecina de Viduedo y alumna de la Escuela Oficial de Idiomas, para participar en las conferencias de alumnos de alemán en la Universidad de Rostock? ¿Que no dudó en presumir en su charla de las maravillas de Cea, dejando a todos con ganas de probar su pan?
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