¿Sabe usted que el pan de Cea hizo la boca agua a varios en Alemania?

¿Sabe usted que el Monasterio de Oseira y el Pan de Cea estuvieron muy presentes esta semana en Alemania? ¿Que hasta allí se fue Encarni Vega, vecina de Viduedo y alumna de la Escuela Oficial de Idiomas, para participar en las conferencias de alumnos de alemán en la Universidad de Rostock? ¿Que no dudó en presumir en su charla de las maravillas de Cea, dejando a todos con ganas de probar su pan?