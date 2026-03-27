¿Sabe usted que la avenida de Ourense en Xinzo entrena a sus vecinos para el Grand Prix?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la avenida de Ourense en Xinzo se parece a las escaleras de Hogwarts
¿Sabe usted que el recorrido a pie por la avenida de Ourense de Xinzo es cambiante? ¿Que debido a la situación de las obras, los peatones tienen que sortear diferentes obstáculos? ¿Que, en esta especie de prueba, a veces las señales son contradictorias? ¿Que, semejante a los espejismos, por donde uno cruzo ayer, hoy ya no es posible? ¿Que vayan con cuidado, que los tropiezos están a la orden del día?
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