MEDIDAS PARA CONTROLAR EL CONSUMO
San Cristovo de Cea podría multar a los vecinos que se pasen con el consumo de agua
MEDIDAS PARA CONTROLAR EL CONSUMO
El concello de San Cristovo de Cea emitió un comunicado anunciando las medidas ante la escasez de agua que sufren algunos puntos de la provincia.
En el comunicado emitido queda totalmente prohibido el uso del agua de la traída para regar, baldear, lavar vehículos, llenar piscinas o realizar cualquier otro consumo que no sea estrictamente esencial.
Además, informa que aquellos vecinos a los que se detecte están haciendo un consumo fuera del normal de agua se les procederá a multar de acuerdo a la normativa. En caso de que ese uso de agua sea excesivo se multará y procederá a multar al vecino.
Una decisión similar a la tomada también este sábado de agosto por parte del Concello de Esgos.
Por su parte el Concello de A Pobra de Trives anuncia cortes nocturnos de agua en algunas zonas como O Agro o Rúa San Martín.
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