Un amigo invisible para este Día de Reyes en Río

El Concello de San Xoán de Río puso en marcha esta Navidad una iniciativa participativa dirigida a toda la vecindad: un Amigo Invisible municipal con motivo del Día de Reyes, una propuesta sencilla que busca fomentar la convivencia y la ilusión compartida en el municipio.

La actividad, que este año se celebra por primera vez impulsada directamente desde el Concello, recupera una iniciativa similar que años atrás había llevado a cabo la Asociación Cultural Río Mola y que había dejado de realizarse. En esta edición, el Amigo Invisible municipal contará con la participación de unas 30 personas.

La propuesta estuvo abierta a personas de todas las edades y estableció un presupuesto máximo de 10 euros por regalo, con el objetivo de facilitar la participación de toda la población. Las inscripciones se realizaron en el Concello hasta el 30 de diciembre y el sorteo para asignar a cada participante su “amigo invisible” tuvo lugar el día 31. Los regalos deberán entregarse en el Concello hasta el 5 de enero y el reparto final se celebrará el 6 de enero, Día de Reyes, en un acto que servirá también como punto de encuentro vecinal.

Desde el Concello detallan, que el lugar de la entrega será en la Praza Pedro Fernández o en la Casita Azul, en función de las condiciones meteorológicas.