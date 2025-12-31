UN CENTENAR DE VECIÑOS
As Prebadaladas volven encher San Xoán de Río de veciñanza e tradición
UN CENTENAR DE VECIÑOS
San Xoán de Río celebrou este mércores 31 á mañá as tradicionais Prebadaladas cunha ampla participación veciñal, reunindo a preto dun cento de persoas nun acto marcado polo ambiente festivo e a convivencia. A cita volveu converterse nun punto de encontro interxeracional para despedir o ano en comunidade.
O son das campás, tocadas por Pepe Vázquez (O Pintor), acompañou unha celebración sinxela pero cargada de significado, na que a veciñanza compartiu os últimos momentos do ano mantendo viva unha tradición que se transmite de xeración en xeración.
Ademais do simbolismo do acto, a xornada serviu para reforzar os lazos sociais e poñer en valor a importancia das celebracións populares no rural, especialmente durante o Nadal, cando moitos veciños regresan ao pobo para pasar as festas.
A boa acollida das Prebadaladas confirma que San Xoán de Río segue apostando pola tradición e a identidade local, facendo da cultura popular un elemento clave para fortalecer a comunidade.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
UN CENTENAR DE VECIÑOS
As Prebadaladas volven encher San Xoán de Río de veciñanza e tradición
REACTIVAR LA VIDA EN EL RURAL
San Xoán de Río eleva hasta el 150% el IBI a casas vacías
RECONOCIMIENTO
Río, modelo de innovación y longevidad en el rural gallego
INNOVACIÓN RURAL
De Río al mundo: Aldealista teje puentes con Asia
Lo último
TEATRO DA DIÁSPORA
Buenos Aires: el gran escenario gallego
PRIMEROS NACIMIENTOS
Coral da la bienvenida al 2026 como la primera bebé del año en Ourense
OBITUARIOS
Despedidas que dejan gran pesar en Ourense