As Prebadaladas volven encher San Xoán de Río de veciñanza e tradición

A cita congregou a preto dun cento de persoas nun ambiente de convivencia, tradición e espírito de fin de ano

Veciños e veciñas de San Xoán de Río reúnense para celebrar as tradicionais Prebadaladas e despedir o ano en comunidade.
San Xoán de Río celebrou este mércores 31 á mañá as tradicionais Prebadaladas cunha ampla participación veciñal, reunindo a preto dun cento de persoas nun acto marcado polo ambiente festivo e a convivencia. A cita volveu converterse nun punto de encontro interxeracional para despedir o ano en comunidade.

Veciños e veciñas celebran as Prebadaladas comendo as uvas, con gorros e atavíos festivos, no centro de San Xoán de Río.
O son das campás, tocadas por Pepe Vázquez (O Pintor), acompañou unha celebración sinxela pero cargada de significado, na que a veciñanza compartiu os últimos momentos do ano mantendo viva unha tradición que se transmite de xeración en xeración.

Pepe Vázquez (O Pintor) marca co son das campás o ritmo da celebración das Prebadaladas en San Xoán de Río.
Ademais do simbolismo do acto, a xornada serviu para reforzar os lazos sociais e poñer en valor a importancia das celebracións populares no rural, especialmente durante o Nadal, cando moitos veciños regresan ao pobo para pasar as festas.

A boa acollida das Prebadaladas confirma que San Xoán de Río segue apostando pola tradición e a identidade local, facendo da cultura popular un elemento clave para fortalecer a comunidade.

