Ana Rodríguez, una carballiñesa nominada al Premio Mujer Rural Galicia

Al frente de la Frutería Amoras en O Carballiño está Ana Rodríguez, quien ha sido nominada a los Premios Mujer Rural Galicia 2026 por su compromiso con el emprendimiento local.

No es la primera vez que recibe un reconocimiento por su trayectoria. A finales del 2025 ya había conseguido el Premio Comercio Emprende en los Premios Comercio Galego. Según ha señalado, ambos logros suponen un “chute de energía”, tanto para ella como para sus compañeras de trabajo, y considera que han sido posibles gracias a la filosofía de “servicio y calidad” que guían su negocio.

La clave del emprendimiento para ana rodríguez es innovar en la oferta de productos y en el servicio

Antes de empezar con Amoras, Rodríguez afirma que no se sentía feliz en su antigua ocupación profesional. Una casualidad la impulsó a dejar ese entorno: una rotura de brazo coincidió con la jubilación del encargado de Frutas Evaristo, y en ese momento vio la oportunidad de comenzar de nuevo. Apostó por crear una tienda que no se dedicara exclusivamente a la venta tradicional en el local físico, sino que también ofrecen servicio a domicilio, cestas personalizadas y vasos de fruta fresca en ocasiones especiales.

Ana Rodríguez se coloca el mandil para atender a los clientes. | La Región

“Hace un tiempo tuve que pensar en una forma más práctica de llevar la fruta a los compañeros de fútbol de mi hijo. Se me ocurrió cortárselas y dárselas en vasitos”, cuenta. Les gustó tanto su idea que decidió adaptarla para la Festa do Pulpo en el 2024: “Esos días pusimos un puesto de recipientes de fruta para quien quisiera refrescarse con el postre”, pero la novedad no se quedó ahí. Al año siguiente, colocó un fruit truck en la plaza Mayor que tuvo mucho éxito; tanto, que la han llamado de eventos como bodas, comuniones, cumpleaños y hasta festivales en donde le han reservado un lugar a su furgo. Actualmente tiene tres locales: dos fruterías en la villa carballiñesa y un ultramarinos en Maside.

Rodríguez defiende que lo principal a la hora de emprender es innovar: “La clave más importante es no quedarse atrás. Y con ilusión y ganas es posible salir adelante”.