Galería | San Xoán de Río se convierte en capital de los dardo

Varios momentos de las partidas y del ambiente vivido durante el primer torneo de dardos celebrado en el pabellón municipal de San Xoán de Río

El pabellón municipal de San Xoán de Río acoge el primer certamen de dardos de Terras de Trives, una cita organizada por el equipo Palomos A que reunió a tiradores de toda España y contó con la participación del campeón del mundo Ricardo Pérez Ibarra, "Riky"

El pabellón municipal de San Xoán de Río cambió durante tres días su rutina para convertirse en la sede del primer torneo de dardos de la comarca de Terras de Trives. Alrededor de diez dianas, la competición congregó a jugadores federados, aficionados y vecinos en un evento concebido tanto para el juego como para la dinamización social del municipio.

La iniciativa partió del empeño de Saúl González Rojo y sus compañeros del club local "Palomos A", quienes organizaron el campeonato en un tiempo récord con la intención de convertirlo en una fiesta de convivencia. La convocatoria atrajo a participantes llegados de diversos puntos de Galicia y del resto de España, como Alicante, Ferrol, Moaña, Santa Comba, Ponferrada, Monforte y Ourense, lo que generó un notable impacto en la hostelería y en las calles de la villa.

Uno de los principales hitos de la cita fue la participación de Ricardo Pérez Ibarra, "Riky", campeón del mundo de dardos electrónicos con laureles internacionales en escenarios como Hong Kong, Corea del Sur y Las Vegas. El jugador alicantino completó el desplazamiento hasta el interior de Ourense motivado exclusivamente por la amistad que le une a los organizadores locales, compartiendo consejos, fotografías y firmas con todos los asistentes.

Tras la buena acogida de esta primera edición, el colectivo promotor aspira a consolidar el torneo en el calendario anual, corregir detalles logísticos y seguir atrayendo a competidores de primer nivel mientras se fomenta la cantera juvenil en la comarca.