San Xoán de Río celebra un Día de Reyes especial

El Concello de San Xoán de Río celebró este 6 de enero el reparto del Amigo Invisible de Reyes, una iniciativa participativa impulsada por el Concello con el objetivo de fomentar la convivencia, la ilusión compartida y el encuentro vecinal durante las fechas navideñas.

En esta primera edición organizada directamente desde el Concello participaron alrededor de 30 vecinos, con edades comprendidas entre 9 y 74 años, lo que puso de manifiesto el carácter intergeneracional de la iniciativa.

Cada participante realizó un regalo con un presupuesto máximo de 10 euros, tras un sorteo previo celebrado el 31 de diciembre. Los obsequios fueron entregados en la jornada de Reyes en un acto que se convirtió en un punto de encuentro para la vecindad, celebrado en la plaza del pueblo. Desde el Concello valoraron muy positivamente la respuesta de la población: “Foi un gran éxito”.