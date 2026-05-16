El asfalto trunca la noche de fiesta en Sandiás: "Xinzo amanece gris e consternado"

El estado del coche tras el accidente mortal que se cobró la vida de un joven vecino de Xinzo de Limia.

La pasada madrugada en Xinzo de Limia estaba marcada por la celebración de los alumnos del IES Lagoa de Antela. Sin embargo, la tragedia irrumpió de forma paralela. A las 4,29 horas, el estruendo de un brutal impacto en la carretera OU-531, a su paso por Sandiás, dejó entre un amasijo de hierros un muerto, un herido grave y un otro leve.

El escenario del siniestro fue la conocida como “carretera de Celanova”. Un Audi TT de color rojo se salió de la vía en un tramo limitado a 90 kilómetros por hora. Los indicios en el asfalto y el estado en el que quedó el chasis apuntan a que la velocidad del vehículo superaba con creces el límite legal -”excesiva e inadecuada”, según fuentes de la investigación. Al volante iba Pablo Rodríguez Rodríguez, de 27 años, un vecino muy conocido en la zona. Lo acompañaban otros dos jóvenes de 26 y 19 años. El primero, Miguel Einserman, sufrió heridas con pronóstico grave mientras que el más joven, también Pablo de nombre, salió más airoso.

Ninguno de los ocupantes del vehículo cursaba estudios en el instituto local. Simplemente, horas antes habían coincidido en un pub de Xinzo, inmersos en el ambiente festivo que llenaba la localidad con motivo de la fiesta por las graduaciones. Según cuentan quienes conocían a la víctima, Pablo conducía el deportivo desde hacía poco -un coche de importación matriculado en febrero- y era habitual que invitara a conocidos a “dar una vuelta” para probar la potencia del coche. Esa última prueba terminó en el arcén de Sandiás.

A pesar de que los tres ocupantes hacían uso del cinturón de seguridad, la violencia del golpe fue fatal para el conductor. Los servicios de emergencia (Urxencias Sanitarias 061, Bombeiros de Xinzo y Guardia Civil) solo pudieron confirmar su fallecimiento en el acto y trasladar a los supervivientes.

Los primeros instantes tras la colisión estuvieron marcados por el desconcierto. Aunque no se les llegó a practicar la prueba de alcoholemia, la desorientación de los dos pasajeros complicó la labor inicial de los equipos de rescate. Su nivel de aturdimiento era tal que, en un primer momento, fueron incapaces de precisar a los agentes cuántas personas viajaban con ellos en el interior del vehículo.

Sobre el historial del fallecido pesaban ya cinco sanciones previas por conducir bajo los efectos de drogas y realizó dos cursos para la recuperación parcial de puntos. Los resultados de la autopsia determinarán si la víctima circulaba bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia.

Consternación

La consternación en Xinzo es profunda, pero se suma a un preocupante historial en la zona. La OU-531 en Sandiás se ha convertido en un punto crítico. El pasado abril, a escasos metros del accidente del viernes, un coche chocó contra dos caballos sueltos. En mayo de 2025, un motorista perdió la vida en este mismo vial.

Ayer, mientras los operarios de mantenimiento limpiaban los restos de cristal y plástico de la calzada, muchos vecinos se acercaron al lugar para comprobar con sus propios ojos la magnitud del impacto. El alcalde, Amador Díaz, definió la mañana como “gris”, en alusión a la sacudida que sufrió el municipio.

“Estaba muy centrado en el gimnasio, llevaba tiempo tranquilo y trabajaba en una cantera”, comentaban algunos conocidos de la víctima, tratando de asimilar los hechos. Y destacan su “generosidad” y “buen carácter”.

Velocidad inadecuada y despistes: el cóctel letal

Las carreteras de la provincia atraviesan una semana negra. El fatal accidente ocurrido este viernes es la segunda tragedia al volante en menos de 48 horas. Con este último siniestro, la cifra oficial de fallecidos en la red viaria asciende a cuatro en lo que va de 2026. Solo dos días antes, a las 4,40 horas de la madrugada, un hombre de 50 años perdió la vida en la autovía A-52. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 264,55, a su paso por Melón. La víctima conducía un Scania cuando, por causas que aún se investigan, se salió de la vía por el margen derecho y acabó chocando contra un obstáculo. La víctima se precipitó al vacío desde un viaducto.

Desde el 29 de marzo al 15 de mayo, los registros oficiales contabilizan un total de cuatro accidentes mortales que dejan un saldo de cuatro fallecidos, tres heridos graves y uno leve.

Los datos de los siniestros previos apuntan a la velocidad inadecuada y a las distracciones como los principales factores letales.