Asalta la casa de su ex en Sandiás para robar una videoconsola, un televisor y 750 euros

FORZÓ LA VENTANA

La sospechosa accedió a la casa en el municipio de Sandiás tras romper un acceso y se apoderó de una videoconsola, un televisor, documentación, ropa y dinero en efectivo

Un vehículo de la Guardia Civil.
Un vehículo de la Guardia Civil. | ARCHIVO

La Guardia Civil de Xinzo de Limia ha tomado declaración en calidad de investigada a una vecina de 48 años como presunta autora de un delito de robo con fuerza. Según las pesquisas, la mujer accedió al domicilio de su expareja, ubicado en la parroquia de Zadagós (Sandiás), tras forzar una ventana de la vivienda.

Una vez en el interior de la propiedad, la sospechosa se apoderó de un botín compuesto por una videoconsola, un televisor, prendas de vestir, diversa documentación y 750 euros en efectivo.

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