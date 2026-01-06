COSTUMES DE NADAL
Os cativos volveron cantar os Reis pola rúa en Sandiás
COSTUMES DE NADAL
O Concello de Sandiás, en colaboración co CDR O Viso, volveu celebrar, por cuarto ano consecutivo, a tradición de “Cantar os Reis” -ou os “aguinaldos”-, un costume de vello no Nadal da Limia, na que os mozos e mozas ían cantar polas casas, percorrendo as distintas aldeas das parroquias, pezas orais do repertorio popular. A cambio da súa actuación, solicitaban un aguinaldo -doces, lambetadas, chourizos...- que despois comían nunha foliada.
Vilariño das Poldras foi o primeiro escenario desta tradición que busca asentarse, e nos próximos días os 36 nenos e nenas, acompañados de pais e nais do CEIP e o PAI de Sandiás, volverán percorrer as aldeas de As Pegas, O Castro e Cerredelo para achegar a música e a tradición a outros rincóns do Concello. Antes de comezar, Lucía do CDR O Viso dirixiu un ensaio na que se prepararon as letras e a música dos cantos de Reis que ían interpretar. “Recuperar esta tradición ten moitas vantaxes para a comunidade e a veciñanza coma o encontro interxeracional e o sentido de pertenza".
