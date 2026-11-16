Evacuado en helicóptero un hombre tras caerse desde una escalera en Sandiás
ACCIDENTE
Un hombre herido tras caerse de una escalera en Sandiás tuvo que ser evacuado en el helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia-061
Un hombre ha tenido que ser evacuado en helicóptero este lunes, 16 de noviembre, tras caerse de una escalera en la parroquia de Sandiás, en Ourense.
Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, tuvieron constancia de este suceso alrededor de las 13.00 horas, a través de un particular que presenció cómo un hombre caía de una escalera en la parroquia de Sandiás.
Hasta el punto se desplazaron miembros de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil y de los voluntarios de Protección Civil de Sandiás.
El equipo sanitario pudo estabilizar al herido, que fue posteriormente trasladado en el helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con base en Ourense.
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