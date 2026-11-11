EDITORIAL
El AVE, los bonus de la vergüenza y la responsabilidad de Sánchez

¿Sabe usted que Sandiás, tras el ladrón del cartel del agua no potable?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, Sandiás busca al ladrón que roba el cartel de agua no potable de la Fonte dos Caños

Cartel que advierte de que el agua de la Fonte dos Caños no es apta para el consumo humano.
Cartel que advierte de que el agua de la Fonte dos Caños no es apta para el consumo humano. | La Región

¿Sabe usted que el Concello de Sandiás se enfrenta a un ladrón un tanto peculiar? ¿Que el fetiche de este caco es un cartel que prohíbe el consumo humano del agua de la “Fonte dos Caños”? ¿Que ya se lo ha llevado varias veces, lo que deja sin aviso a los usuarios? ¿Que menuda mala baba tiene el ratero si lo que intenta es intoxicar a algún vecino? ¿Que estando cómo está el agua de A Limia, igual la broma sale cara?

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