¿Sabe usted que Sandiás, tras el ladrón del cartel del agua no potable?

¿Sabe usted que el Concello de Sandiás se enfrenta a un ladrón un tanto peculiar? ¿Que el fetiche de este caco es un cartel que prohíbe el consumo humano del agua de la “Fonte dos Caños”? ¿Que ya se lo ha llevado varias veces, lo que deja sin aviso a los usuarios? ¿Que menuda mala baba tiene el ratero si lo que intenta es intoxicar a algún vecino? ¿Que estando cómo está el agua de A Limia, igual la broma sale cara?