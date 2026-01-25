Muere un hombre tras ser atropellado en una vía sin iluminación de Sandiás

Un hombre de 43 años ha muerto este domingo tras ser atropellado por un turismo Volkswagen Golf en la N-525 en el km 202.6, TM de Sandiás y PJ de Xinzo de Limia, según han informado fuentes de la Guardia Civil. El suceso se produjo a las 19,35 horas y se corresponde con el primer fallecimiento en la vía del 2026 en Ourense.

De acuerdo con los agentes desplazados al lugar, la víctima no llevaba chaleco reflectante en el momento del atropello. Además, los vecinos presentes en la zona aseguran que el hombre estaba deambulando por la zona, intentando parar a vehículos e invadiendo el carril. Esta información se corresponde con las llamadas recibidas en la Central COTA. El conductor implicado dio negativo en la prueba de alcoholemia y test de drogas.

Retenciones tras el atropello | B.L.

La vía permanece cortada al tráfico, a la espera de la llegada del equipo de atestados. En el lugar se encuentra una patrulla de la Guardia Civil y sanitarios. Por otra parte, el accidente se produjo en un tramo sin iluminación, a unos kilómetros del punto donde hace unos meses fue atropellada una vecina.