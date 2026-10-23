QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que las obras no quedan a gusto de todos?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que las obras no quedan a gusto de todos? ¿Que los vecinos de Sandiás se quejan del pintado de la N-525? ¿Que donde antes habia líneas discontinuas que permitían el acceso, ahora hay una línea contínua que lo impide? ¿Que para ir a Cardeita, O Castro o As Pegas, tienen que seguir la carretera hasta el núcleo de Sandiás? ¿Y que con el precio del combusitble, no está la cosa para hacer kilómetros demás?
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