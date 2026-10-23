¿Sabe usted que las obras no quedan a gusto de todos?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la molestia de los vecinos de Sandiás por las obras de la N-525

N-525 a su paso por Sandiás.
N-525 a su paso por Sandiás. | La Región

¿Sabe usted que las obras no quedan a gusto de todos? ¿Que los vecinos de Sandiás se quejan del pintado de la N-525? ¿Que donde antes habia líneas discontinuas que permitían el acceso, ahora hay una línea contínua que lo impide? ¿Que para ir a Cardeita, O Castro o As Pegas, tienen que seguir la carretera hasta el núcleo de Sandiás? ¿Y que con el precio del combusitble, no está la cosa para hacer kilómetros demás?

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