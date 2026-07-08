Piñeira de Arcos, en Sandiás, bailará en sus fiestas al ritmo de “Treixadura”

La aldea de Piñeira de Arcos, en el Concello de Sandiás, celebrará sus fiestas patronales en honor a Santa Mariña los días 10, 11, 12 y 18 de julio. La actuación de música tradicional de “Treixadura” será el evento principal del programa, con un concierto fijado para la noche del sábado 11, a las 23,30 horas. El calendario festivo arrancará formalmente el viernes 10 con la apertura del bar de la comisión y una sesión a cargo del Dj Javi Moore pasada la medianoche, concretamente a las 00,30 horas.

El sábado 11 concentrará el mayor volumen de actividades para todos los públicos. Luis Fernández, presidente de la comisión desde hace 35 años y que comparte tarea junto a Juan Luis, Marimar y Jose, subraya la presencia de agrupaciones del entorno: “o resto de grupos son da Limia. Pomos especial agarimo no folclore da zona, da rúa, das tabernas... E por suposto contamos cunha charanga cada día para animar a aldea”. Al mediodía habrá sesión vermú con Street Band, que actuará también durante la comida popular a las 14,30 horas, con tickets a la venta en los bares del pueblo. Al caer la tarde, a las 20,00 horas, actuará Jalos D’Antioquía, sirviendo de antesala para el concierto de “Treixadura”, enmarcado dentro del programa de Concertos do Xacobeo de la Xunta de Galicia. El cierre de la jornada correrá por cuenta de la discomóvil MQM de Vigo, que empezará pasadas las 1,00 horas.

La programación del domingo 12 contará con el pasacalles matinal y la sesión vermú por cuenta de la charanga “Achicoria”. El relevo musical lo tomará la orquesta D’Noche al final de la velada diurna, a las 20,00 horas.

Adelantar la fecha

Sobre el diseño de estas jornadas, el presidente de la comisión explica que adelantaron las fechas al fin de semana previo para evitar coincidencias y facilitar la asistencia de quienes residen habitualmente en Xinzo. Fernández detalla que la comida del sábado, organizada desde hace tres décadas, reúne a cerca de 350 personas con juegos populares y animación. El propósito, indica, es juntar a todos y disfrutar en comunidad, manteniendo la ilusión por llevar la alegría a la aldea con un encuentro vecinal más confortable gracias a la instalación de una carpa con aire acondicionado.

Los actos concluirán la siguiente semana, el sábado 18, con su vertiente religiosa: la procesión a las 19,00 horas y la misa solemne en la capilla a las 19,30 horas, ambas con el acompañamiento de los gaiteros “Os da Pedra Alta”, que realizarán el pasacalles de cierre por las calles de la localidad.