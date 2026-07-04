Santalices reivindica en Rubiás el legado que dejó el Couto Mixto en la sociedad gallega

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, ha ensalzado este sábado en la iglesia de Santiago de Rubiás el legado y valores que dejó el Couto Mixto en la sociedad gallega, a la vez que ha agradecido la labor de aquellas personas que mantienen viva su memoria.

En el acto de nombramiento de nuevos Xuices y Xuizas Honorarios do Couto Mixto, y tal y como ha destacado el Legislativo en un comunicado, Santalices ha destacado la singularidad de este territorio histórico y como aquellos que convivieron en él constituyen un ejemplo de trabajo colectivo a favor del bien común.

"Durante siglos, este territorio fue ejemplo de una realidad política y jurídica única, marcada por la convivencia, por la autonomía y por la capacidad de sus gentes para construir espacios de entendimiento más allá de las fronteras", ha resultado.

De este modo, el presidente ha reconocido en nombre del Parlamento la labor de los premiados y sus contribuciones mediante su trabajo a mantener viva la memoria del Couto Mixto en todos sus frentes, a la vez que ha resaltado la importancia de este patrimonio a la hora de afrontar los diferentes desafíos a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad.

Finalmente, ha recordado la labor del Couto Mixto como elemento de unión entre Portugal y la Comunidad gallega, dado su carácter transfronterizo que convierte en parte de una "realidad más amplia" que unió a Galicia con el país vecino durante varios siglos, y que recuerda que las fronteras pueden ser lugares para cooperación y trabajo entre pueblos.