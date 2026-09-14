¿Sabe usted que este sábado se ofició la última misa de la temporada en el san Benito de A Uceira en Sandiás?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la última misa en San Benito de la temporada
¿Sabe usted que este sábado se ofició la última misa de la temporada en el san Benito de A Uceira en Sandiás? ¿Que los fieles tendrán que esperar hasta la entrada de la primavera, el 21 de marzo de 2027, para volver a vivir una eucaristía a los pies del patrón de Europa? ¿Que esa fecha coincide con el nacimiento del santo? ¿Que después, hasta el Lunes de Pascua, no volverá a haber otra?
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