¿Sabe usted que este sábado se ofició la última misa de la temporada en el san Benito de A Uceira en Sandiás?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la última misa en San Benito de la temporada

San Benito Uceira.
San Benito Uceira. | La Región

¿Sabe usted que este sábado se ofició la última misa de la temporada en el san Benito de A Uceira en Sandiás? ¿Que los fieles tendrán que esperar hasta la entrada de la primavera, el 21 de marzo de 2027, para volver a vivir una eucaristía a los pies del patrón de Europa? ¿Que esa fecha coincide con el nacimiento del santo? ¿Que después, hasta el Lunes de Pascua, no volverá a haber otra?

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