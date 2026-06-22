Una salida de vía con heridos interrumpe la circulación en la A-52 a la altura de Sandiás

Una salida de vía se tradujo en varios heridos y trasladados al CHUO a primera hora de la mañana de este lunes, 22 de junio. Sobre las 06:50 horas se informaba de este accidente de tráfico en el punto kilométrico 197 de la A-52, sentido Vigo, a su paso por Sandiás, en el Concello de Xinzo de Limia.

El coche accidentado se encontraba interrumpiendo la circulación. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, bomberos de Xinzo de Limia, Guardia Civil de Tráfico y servicios de mantenimiento.