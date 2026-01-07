Sandiás llora a Guillermo, su vecino de 18 años muerto en el incendio en Nochevieja en Suiza

La muerte de Guillaume Dios (conocido como Guillermo en su localidad familiar) en el incendio en un bar de Suiza durante una fiesta de Año Nuevo ha conmocionado a la aldea de Vilariño das Poldras (Sandiás). El joven de 18 años, con raíces ourensanas, fue uno de los 40 muertos -20 de ellos menores- en la tragedia ocurrida en la estación de esquí de Crans-Montana, tal y como adelantó La Región.

La trágica noticia dejó en shock a los vecinos de Vilariño das Poldras, una aldea de 132 habitantes donde Guillermo -como lo conocen en el pueblo- pasó sus primeros años de vida cuidado por su abuela Bernardina Blanco mientras cursaba Infantil en el CEIP Sandiás. Tras ello, se mudó para continuar sus estudios de Primaria a su Suiza natal, donde estudió en la escuela internacional Collège Champittet. Él era nieto de la emigración y tenía doble nacionalidad, la suiza de su padre y la rumana de su madre. Precisamente, vivía en el país alpino, pero nunca olvidó sus raíces pese a los 1.500 kilómetros que separan Lausana de Sandiás.

“Queríanlle con locura aquí, era un modelo de rapaz, tiña moito respeto pola xente”, cuenta entre lágrimas su abuela, rodeada por sus familiares. Así se constata en el pueblo, donde los vecinos se deshacen en elogios de Guillermo. Bernardina, profundamente orgullosa de su nieto, explica que él mantenía una estrecha relación con ella y su familia, más allá de las visitas a la aldea, el joven conversaba frecuentemente con su familia ourensana.

Entrada a Vilariño das Poldras.

Su abuela recuerda que la última vez que lo vio fue durante el cabo de año de su marido, hace más de un año. “A el encantáballe estar aquí con nós, coa súa avoa”, recuerda. Rosa, la hermana de Bernardina y tía de Guillermo, también constata el profundo dolor que siente ante la trágica noticia, y señala que todavía están consternados: “Aínda non o asimilamos, isto non o debía vivir ninguén”. Su familia solo tiene buenas palabras hacia su Guillermo, “o noso neno”. Era el “ojito derecho” de sus tías y abuelas, quienes lo animaban a modelar por su apariencia física: “Era alto e guapo, todo lle sentaba ben”.

Sin noticias tras la tragedia

Guillermo falleció la noche de Fin de Año, pero su cuerpo no fue identificado hasta tres días después. En ese lapso de tiempo, sus familiares estuvieron en un sinvivir, llegando incluso a hacer llamamientos en redes por si alguien tenía información. Sin embargo, los peores presagios llegaron y el domingo 4 de enero se confirmó que Guillermo era uno de los 40 muertos en la estación de esquí de Crans-Montana.

Al enterarse, el presidente de Rumanía, Nicuşor Dan, envió un mensaje de condolencias a la familia del joven. “Hasta el último momento esperé un desenlace diferente, pero hoy me enteré con profunda tristeza de la pérdida de un joven rumano en el incendio de Crans-Montana. Transmito mis más sinceras condolencias a la familia”, declaró.

Ese mismo domingo llegó la noticia a Vilariño das Poldras, causando un profundo dolor en la aldea. Tanto Bernardina como el resto de su familia ourensana quieren agradecer el apoyo que están recibiendo por parte de los residentes en el pueblo tras conocer la noticia a través de La Región. El entierro tendrá lugar el domingo, día 11, a las 14,00, en la iglesia de St François de Lausana.

El bar de la tragedia no había sido inspeccionado desde 2019 Las autoridades de Suiza confirmaron ayer que el bar del resort de Crans-Montana en el que murieron 40 personas -permanecen otras 116 heridas (83 de ellas hospitalizadas)- a causa de un incendio durante una fiesta de Año Nuevo no había sido sometido a inspecciones de seguridad desde hacía más de cinco años, en el marco de las investigaciones sobre el suceso. El alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, afirmó que el análisis del expediente sobre las instalaciones “halló fallas en los controles periódicos” en el lugar, Le Constellation, entre 2020 y 2025, según recogió el diario suizo “Le Matin”. “Lo lamentamos profundamente”, recalcó. Así, destacó que “no estaba al corriente de estas fallas”. Férant desveló que el lugar fue sometido a controles de seguridad en 2016, 2018 y 2019 y aseguró que las autoridades “habrían intervenido inmediatamente” si hubieran sido conscientes del riesgo, al tiempo que anunció una “medida inmediata” para prohibir el uso de material pirotécnico en lugares cerrados. Por su parte, la Fiscalía de París anunció que ha abierto una investigación para “apoyar a las familias francesas” afectadas por este suceso en las pesquisas que llevan a cabo las autoridades suizas. Está gestionada por la oficina central de la dirección nacional de la Policía Judicial.