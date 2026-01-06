El bar de Suiza donde murieron 40 personas, uno de ellos con raíces de Ourense, no fue inspeccionado en cinco años

Las autoridades de Suiza han confirmado este martes que el bar del resort de Crans-Montana en el que murieron 40 personas a causa de un incendio durante una fiesta de Año Nuevo no había sido sometido a inspecciones de seguridad en los últimos cinco años, en el marco de la investigación abierta tras la tragedia.

El alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha explicado ante los medios que el análisis del expediente de las instalaciones detectó fallos en los controles periódicos del local, Le Constellation, entre los años 2020 y 2025, según recoge el diario suizo Le Matin. “Lo lamentamos profundamente”, ha señalado el regidor.

Féraud ha asegurado que no tenía conocimiento de estas deficiencias y ha admitido que “realizar una inspección anual de cada establecimiento es una tarea exigente” para una comuna de estas características. No obstante, ha subrayado que las autoridades asumirán sus responsabilidades en caso de que se presenten cargos derivados de la investigación.

Según ha detallado, el establecimiento sí fue sometido a controles de seguridad en 2016, 2018 y 2019, y ha defendido que, de haberse detectado riesgos, “se habría intervenido de inmediato”. Como medida preventiva, el alcalde ha anunciado la prohibición inmediata del uso de material pirotécnico en espacios cerrados.

Uno de los fallecidos, con raíces ourensanas

Uno de los 40 fallecidos en el incendio de una fiesta de Nochevieja en Crans-Montana (Suiza) fue Guillaume Dios, un joven con raíces en Ourense, nieto de emigrantes de Vilariño das Poldras (Sandiás), tal y como adelantó La Región en exclusiva este martes. Pasó parte de su infancia en esa aldea, donde aún vive su abuela, y era conocido y apreciado por los vecinos.

El incendio del local Le Constellation dejó también otra víctima de origen español: Joaquim Van Thuyne Daniel, de 18 años, con familia catalana.