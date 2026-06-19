ZONA CERO
Día 2 tras las riadas en las comarcas de Viana y Valdeorras

¿Sabe usted que ya ni los templos y lugares religiosos están libres de pecado?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el robo de una manguera en San Benito da Uceira

Manguera San Benito da Uceira.
Manguera San Benito da Uceira. | La Región

¿Sabe usted que ya ni los templos y lugares religiosos están libres de pecado? ¿Que lejos de joyas o dinero, esta vez los ladrones se han conformado con poco? ¿Que se llevaron una manguera en San Benito da Uceira en Sandiás? ¿Que según apuntan los vecinos, debieron tomar prestado el material mientras el Santo “se echaba la siesta”? ¿Y que, bondadosos de corazón, creen en el arrepentimiento y esperan que la devuelvan?

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