Artesanía e investigación se citan en el Paseo de la Lana en A Limia

La pequeña aldea de Couso Galán, en el Concello de Sarreaus, se convierte un año más en el escenario para el Paseo de la Lana, que celebra su sexta edición. El evento busca dar a conocer los oficios vinculados a la producción artesanal de la lana con denominación de origen, reuniendo en la localidad a productores, profesionales del procesado, del hilado artesanal, del tintado y el tejido, convirtiéndose en un espacio en el que se encuentran proyectos emprendidos con el objetivo de reactivar produciones locales de lana y otras fibras, controlando el proceso de principio a fin y contribuyendo a la recuperación de la vida en el medio rural.

La cita arrancó ayer con uno de los eventos más reconocidos de su programa, el desfile lanar, protagonizado por prendas elaboradas con lana. Fueron siete pases los que disfrutaron las decenas de asistentes, cinco de productos y dos de colecciones de autor, hechas con lanas de raza gallega y merinas. Durante casi una hora, los presentes pudieron ver piezas hechas con diferentes técnicas e incluso algunas donde la protagonista dejaba paso a otros materiales para convertirse en apoyo.

Uno de los diseñadores participantes fue Fran Vilanova, cuya colección llamó en particular la atención de los presentes. Con su taller instalado en Ribadavia, Vilanova lleva ya cinco ediciones participando “grazas á rede de Artesanía de Galicia”. El artesano afirma sentir cómo aumenta el apoyo año tras año, y que ellos intentan mostrar “ata onde pode chegar a artesanía, especialmente a lá galega, e queremos pór en valor os materiais e produtos feitos a man”. Así, destacó que “vivimos nunha sociedade na que todo vai moi rápido, pero o proceso lento e o esforzo que requiere non se pode comprar con cartos, malia que é o que realmente paga a pena e por iso intentamos que non se perda”.

El puesto de lana teñida de Lidia Sánchez. | B.L.

Como novedad, este año la organización abrió momentáneamente la feria lanar “para que la gente que ha venido pueda disfrutarla, ya que muchos vienen de lejos sólo a la pasarela y nos lo han pedido años anteriores”, aclaran Lola de Logaro y Bea Carbón. La feria, que estará abierta hoy desde las 10,00 horas hasta las 21,30 horas y mañana por la mañana, ofrece productos de artesanos locales y llegados de otras partes del territorio nacional y Portugal. Es el caso de Lidia Sánchez, toledana afincada en Allariz y que participa en el Paseo de la Lana para “ensinar e visibilizar o oficio do gancho e a calceta, apostando pola sostibilidade das madexas tinguidas a man”, explica en un perfecto gallego. En su empresa utilizan tintes naturales “en un oficio que está en risco de desaparición”. Lidia Sánchez es un ejemplo repetido desde el 2020, cuando “chegou o covid eu traballaba nunha multinacional en Madrid, e veu acompañado unha crise existencial que me levou a instalarme en Allariz e montar esta empresa xunto miña nai”.

Obradoiros y faladoiros

Además de la feria, el evento ofrece obradoiros y faladoiros divulgativos. Uno de ellos será el que tenga lugar hoy a las 12,30 horas por cuenta de la investigadora de la Universidad de Oviedo Llara Fuente, que participa en un proyecto europeo para hablar de artesanía en zonas rurales. Bajo el título “Harris Tweed: oportunidades e problemáticas”, Fuente explica que tratará el proceso de la artesanía desde los propios materiales, la economía de cercanía y la necesidad de reforzar el impacto comunicativo.

Este evento cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y el director de comercio, Gabriel Alén, destacó la importancia de estos eventos, definiéndolos como “un escaparate vivo para a posta en valor destas fibras, da artesanía consciente e do desenvolvemento rural”.