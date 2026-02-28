Una cianobacteria tiñe la charca de Sarreaus

Se confirma la presencia de la cianobacteria Planktothrix rubescens en la charca de Sarreaus a través de un escrito emitido por el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales tras la pregunta escrita formulada el pasado mes de diciembre por la senadora nacionalista María del Carmen da Silva.

La charca de Sarreaus, en la antigua Lagoa de Antela, apareció con sus aguas teñidas de rojo a finales de 2025, lo que generó una alarma vecinal por su proximidad a antiguas explotaciones de áridos como Feldespatos Sarreaus. Por aquel entonces, se llevaron a cabo analíticas preliminares cuyos resultados se corroboran ahora: presencia de cianobacteria Planktothrix rubescens.

Se trata de una especie habitual en aguas quietas y profundas durante el invierno y comienzos de primavera, incluso en condiciones de baja concentración de nutrientes. Su desarrollo puede provocar una coloración rojiza o rosada en la lámina de agua debido a sus pigmentos característicos y puede tener diversas consecuencias ambientales y sanitarias, aunque su impacto depende de la intensidad de la proliferación y de las condiciones del agua. Según apuntan desde el Gobierno, “se trata de una proliferación natural” semejante “ a otras proliferaciones conocidas en lagos de los Alpes suizos y franceses y en el embalse de El Atazar, en la sierra de Madrid”.

Embarcación

Respecto a la embarcación parcialmente hundida en la charca de Sarreaus, desde el Ejecutivo señalan que formaba parte de una antigua explotación minera y que la lámina de agua se sitúa en una finca privada, fuera del dominio público hidráulico. Advierten además que, en caso de detectarse vertidos o afecciones a la calidad del agua, se abrirían diligencias que podrían derivar en un expediente sancionador.

En relación con la posible puesta en marcha de un plan integral de regeneración, demandado por los nacionalistas, el Gobierno indica que la recuperación de la Lagoa de Antela está contemplada en el Plan Estratégico de Humedales a 2030, aprobado en 2022, aunque no concreta nuevas actuaciones específicas para la zona afectada