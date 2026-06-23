Un incendio forestal amenaza varias casas en Sarreaus: "Ya estamos acostumbrados"

Un incendio forestal se ha declarado este mediodía en la parroquia de Codosedo, dentro del municipio ourensano de Sarreaus. Según fuentes de la Consellería do Medio Rural, las llamas comenzaron alrededor de las 12,50 horas. Aunque todavía no se dispone de una estimación oficial del perímetro afectado, testigos presenciales sobre el terreno apuntan a que la superficie calcinada ronda, por el momento, los 500 metros cuadrados.

A pesar de que el fuego se inició muy cerca de las viviendas, la rápida intervención de los equipos de extinción ha evitado que la situación necesitara la evacuación de los vecinos. Hasta el lugar se han desplazado para su extinción dos agentes forestales, dos brigadas y dos motobombas. Aunque en un principio se llegó a valorar la necesidad de apoyo aéreo, finalmente no fue necesaria la intervención de helicópteros ni aviones.

El humo procedente del incendio forestal en Sarreaus. | B. L.

Uno de los mayores retos para los operarios ha sido la orografía de la zona, descrita por los efectivos allí desplegados como un punto de "muy, muy difícil acceso". Sin embargo, las condiciones meteorológicas han jugado a favor de las tareas de control. A pesar de la jornada de intenso calor, la ausencia de viento ha sido determinante para frenar la propagación de las llamas y permitir que el fuego fuera perimetrado con celeridad.

La zona del incendio mostraba un difícil acceso. | B.L.

Tranquilidad entre los vecinos

A diferencia de la alarma que suelen generar estos sucesos por la proximidad de las casas, el ambiente entre los habitantes de Codosedo ha sido de absoluta normalidad. "Entre los vecinos hay calma. De hecho, había gente en el bar tomándose la caña tan tranquilamente y comentando que ya están acostumbrados", relata un testigo desde el punto del incidente.

Diferentes agentes del despliegue para la extinción del fuego. | B. L.

A estas horas, los medios forestales continúan refrescando la zona afectada para dar el incendio por extinguido de forma definitiva en las próximas horas.