El 31% de los jóvenes considera que debe saber dónde está su pareja en todo momento y el 22,9% interpreta los celos como una prueba de amor. Así se desprende de los estudios “Vínculos polarizados. Rastreando la influencia de las narrativas reactivas en la sociabilidad juvenil” y “Juventud y violencia contra las mujeres: igualdad, resistencias y contranarrativas” realizado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud y difundidas con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el primer estudio se recogen las aportaciones de 43 jóvenes de entre 16 y 29 años a través de seis grupos de discusión y tres entrevistas individuales. El segundo combina seis grupos de discusión con adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años y cuatro entrevistas.

Según estas investigaciones, el hecho de que tres de cada diez jóvenes quieran conocer donde se encuentran su pareja, no retrata a una juventud que acepte de forma generalizada la violencia contra las mujeres, sino que ponen de manifiesto las contradicciones que atraviesan la construcción de las relaciones afectivas. La comunicación, el respeto y la autonomía personal aparecen como valores deseables, mientras que determinadas prácticas de vigilancia digital pueden llegar a interpretarse como expresiones de preocupación, confianza o compromiso. La dificultad para reconocer estas conductas no reside únicamente en lo que ocurre, sino también en cómo se interpreta.

Revisar el teléfono móvil, preguntar por la ubicación o exigir disponibilidad constante puede valorarse de forma distinta según el tono utilizado, el contexto de la relación o la percepción de que existe consentimiento.

Así, los límites entre cuidado y control se desplazan hacia interpretaciones personales que pueden dificultar la identificación de situaciones de desigualdad.

Esta convivencia de discursos y prácticas también se refleja en las relaciones entre chicos y chicas, que presentan más puntos de encuentro de los que sugieren los debates públicos sobre género. La comunicación, el consentimiento, el respeto al espacio propio y el apoyo mutuo son aspiraciones compartidas, incluso entre jóvenes que mantienen posiciones diferentes ante el feminismo.

Más que una ruptura de los vínculos entre hombres y mujeres jóvenes, lo que se observa es la expansión de discursos que los presentan como grupos enfrentados y con intereses incompatibles.