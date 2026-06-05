Acento español en "Toy Story 5": Penélope Cruz pone voz a un personaje muy "flamenco"

Penélope Cruz será una de las grandes incorporaciones de "Toy Story 5". La actriz española, ganadora del Oscar, pondrá voz a Flamenco, uno de los nuevos personajes de la próxima entrega de la exitosa saga de Disney-Pixar, que llegará a los cines el próximo 17 de junio.

Según ha informado Disney, Flamenco forma parte de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín. La participación de Cruz estará presente en la versión en español para España y Latinoamérica. La incorporación de la protagonista de Volver, Abre los ojos o La niña de tus ojos amplía el listado de artistas internacionales vinculados a la nueva película de Pixar.

Bad Bunny y Bizarrap, las otras voces musicales de la película

Penélope Cruz no será la única celebridad que participe en la versión en español de la cinta. Bad Bunny dará voz a Pizza con Gafas de Sol, mientras que Bizarrap interpretará a Gnomo de Jardín.

Ambos personajes forman parte de la misma comunidad de juguetes olvidados que Flamenco y compartirán algunas escenas dentro de la historia. Para el productor argentino, ganador de varios Latin Grammy, se trata además de una de sus incursiones más llamativas en el mundo de la animación.

Taylor Swift firma una canción original para la banda sonora

Otra de las grandes incorporaciones de "Toy Story 5" será Taylor Swift, que compondrá e interpretará "I Knew It, I Knew You", una canción inspirada en el viaje de Jessie, la vaquera de la saga.

El tema, coescrito junto a Jack Antonoff, marcará además un regreso de la cantante a sus raíces country y formará parte de la banda sonora oficial de la película. El director Andrew Stanton ha destacado la conexión inmediata de Swift con el personaje y aseguró que la canción "parece haber pertenecido siempre al universo Toy Story".

Woody y Buzz se enfrentan a un nuevo enemigo: la tecnología

Dirigida por Andrew Stanton y codirigida por Kenna Harris, la nueva película volverá a reunir a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de personajes clásicos.

En esta ocasión deberán enfrentarse a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas sobre qué es lo mejor para Bonnie, planteando un choque entre los juguetes tradicionales y las nuevas formas de entretenimiento.

La cinta contará además con música original de Randy Newman y se estrenará exclusivamente en cines el 17 de junio de 2026.