Adiós a Gastón, el tiburón que marcó la infancia de varias generaciones en el acuario de A Coruña

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30 AÑOS
Gastón, el tiburón toro que durante años fue uno de los grandes símbolos del Aquarium Finisterrae de A Coruña, ha muerto a los cerca de 30 años de edad. Su figura acompañó las excursiones escolares y las visitas familiares de varias generaciones de gallegos, convirtiéndose en uno de los habitantes más queridos de la sala Nautilus.
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quiso despedirse de él con un mensaje en redes sociales: “Durante varias xeracións, Gastón espertou a fascinación de milleiros de coruñeses e coruñesas dende a sala Nautilus. Hoxe despedímolo pero quedará nos nosos mellores recordos”.
Desde el Ayuntamiento también agradecieron el trabajo y la dedicación del equipo del Aquarium Finisterrae, que cuidó del animal durante años.
Con la muerte de Gastón desaparece uno de los rostros más reconocibles de la Casa de los Peces, aunque su recuerdo permanecerá ligado a la infancia y a la memoria de miles de visitantes.
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