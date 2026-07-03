Vídeo | Pleno ordinario del julio del Concello de Ourense

Directo | El pleno ordinario del Concello de Ourense del 3 de julio

El pleno ordinario del Concello de Ourense celebró este viernes, 3 de julio una nueva sesión. Entre los asuntos incluidos en el orden del día figuraron la aprobación de actas de sesiones anteriores, la toma de conocimiento de diversos decretos de Alcaldía y acuerdos de la Junta de Gobierno Local, así como información económica relativa al periodo medio de pago del mes de mayo.

La parte resolutiva estuvo marcada por el debate de varias mociones presentadas por los grupos municipales del Partido Popular, PSOE y BNG, centradas en cuestiones como la senda fluvial de Outariz, la revitalización urbana y comercial de la ciudad, la representación de las mujeres en la vida pública y el acceso a la vivienda.

Resumen del orden del día

Aprobación de las actas de las sesiones plenarias celebradas los días 5 y 12 de junio de 2026.

Declaración de cuenta de las resoluciones dictadas desde el último Pleno, incluyendo:

La asunción por parte de la Alcaldía de competencias urbanísticas relacionadas con el expediente de ruina inminente y demolición de un inmueble en la calle Vicente Risco, número 1.

La determinación, composición y funcionamiento de las Juntas de Área.

Declación de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre delegación de competencias.

Información sobre el periodo medio de pago del Ayuntamiento correspondiente al mes de mayo de 2026.

Propuesta para modificar la fecha de la sesión plenaria ordinaria de agosto de 2026.

Moción del Partido Popular sobre el incumplimiento del convenio entre el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para el acondicionamiento de la senda fluvial entre Outariz y el regato do Val.

Moción del PSOE para la aprobación del plan estratégico “Ourense Ciudad Viva”, orientado a la revitalización urbana, el comercio de proximidad y la dinamización de los barrios.

Moción del PSOE para corregir la infrarrepresentación de las mujeres en la vida pública de Ourense.

Moción del BNG para impulsar medidas que faciliten el acceso de la ciudadanía a la vivienda.

Debate de asuntos de urgencia que puedan incorporarse durante la sesión.

Turno final de ruegos y preguntas.

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