AGE Europe pide una reforma profunda del mercado laboral

AGE Platform Europe ha presentado su Barómetro 2025, un exhaustivo análisis que evalúa la situación de los derechos de las personas mayores en la Unión Europea. El informe de este año lanza una advertencia en lo que han calificado como la “triple transición” (digital, ecológica y demográfica), tres elementos que están cultivando un contexto que amenaza con desplazar definitivamente a los trabajadores de mayor edad si no se produce una intervención política inmediata y coordinada a nivel comunitario.

Formación y digitalización

El Barómetro 2025 profundiza en cómo la digitalización se ha convertido en una herramienta de exclusión involuntaria. El análisis revela que el acceso a la formación técnica avanzada cae drásticamente a partir de los 50 años, debido a políticas corporativas que priorizan la inversión en empleados jóvenes con mayor “horizonte de retorno”. AGE denuncia que esta práctica es miope: al no actualizar las competencias de los trabajadores senior, las empresas provocan la propia obsolescencia que luego utilizan como justificación para despidos o prejubilaciones. El informe exige que el derecho al aprendizaje permanente sea reconocido como un derecho humano fundamental que no expire con la edad, instando a la creación de bonos de formación específicos para la transición digital de los trabajadores mayores.

En cuanto a la transición ecológica, el informe introduce el concepto de “edadismo verde”. AGE alerta de que los nuevos empleos creados bajo el amparo del Pacto Verde Europeo están siendo diseñados bajo un sesgo de juventud, ignorando que la experiencia en ingeniería, logística y gestión de procesos de los trabajadores veteranos es esencial para la transformación industrial. El Barómetro señala que si los planes de recuperación y resiliencia no obligan a las empresas a reciclar a sus plantillas de mayor edad para los nuevos roles sostenibles, Europa se enfrentará a una masa crítica de desempleados senior cualificados que el sistema de protección social no podrá absorber.

Alertan del impacto económico y sostenibilidad de las pensiones

Desde una perspectiva macroeconómica, el informe de 2025 presenta argumentos contundentes contra el edadismo en el reclutamiento. Considera que la discriminación por edad en los procesos de selección, a menudo alimentada por algoritmos de inteligencia artificial con sesgos implícitos, está expulsando del mercado a personas en su pico de productividad intelectual. Esta exclusión prematura drena las arcas públicas por doble vía: reduce la base de cotización y aumenta el gasto en pensiones de jubilación anticipada. AGE Platform Europe propone que la Comisión Europea integre indicadores de “diversidad generacional” en los informes de sostenibilidad de las empresas, penalizando aquellas prácticas que fomenten una rotación basada exclusivamente en la edad del empleado.

La Plataforma hace un llamamiento a los líderes europeos para que la longevidad deje de ser vista como una amenaza

Paralelamente, el Barómetro 2025 dedica una sección extensa a la vulnerabilidad de las mujeres mayores. El informe documenta cómo la interrupción de las carreras profesionales para el cuidado de hijos o familiares dependientes, una carga que sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, se traduce en una mayor dificultad para reincorporarse al mercado laboral en edades avanzadas. Esta “penalización por cuidados” se suma al edadismo, resultando en una brecha de pensiones que condena a millones de europeas a una vejez en el umbral de la pobreza. La red exige políticas de acción positiva que valoren las competencias adquiridas en el ámbito de los cuidados y las conviertan en activos profesionales reconocidos.

Como conclusión, AGE Platform Europe hace un llamamiento a los líderes europeos para que la longevidad deje de ser vista como una amenaza fiscal y empiece a tratarse como una oportunidad de innovación social. El Barómetro 2025 propone un cambio en la cultura del trabajo que incluya la flexibilidad horaria, la adaptación ergonómica de los espacios y, sobre todo, la promoción de la mentoría inversa, donde jóvenes y seniors compartan conocimientos de manera horizontal. “La verdadera transformación de Europa”, afirma el documento, “no será ni verde ni digital si no es, ante todo, una transformación para todas las edades”.