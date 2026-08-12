Alerta por la retirada de unas gafas para eclipse de Multiópticas por riesgo de lesiones oculares

FACUA-Consumidores en Acción ha informado este miércoles de la retirada del mercado de unas gafas para el eclipse solar de la marca Mó, de Multiópticas, que se suman a la orden que prohíbe la venta de otros seis modelos, después de que los organismos de consumo hayan detectado que su uso conlleva riesgo de lesiones oculares.

Las gafas de la marca Mó de Multiópticas afectadas corresponden al lote 0326, modelo 2508-RS003. La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno Balear las incluyó este martes en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas.

Según ha detallado FACUA, el riesgo que suponen todas estas gafas se debe a que su filtro es excesivamente oscuro, por lo que quien se las ponga solo ve oscuridad total y no puede localizar el sol. Esto puede llevar al usuario a deslizar las gafas hacia la frente, ladearlas o retirárselas un instante, dejando un intervalo sin protección en el que los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar y produciendo una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.

Los modelos de gafas para las que se había decretado orden de retirada con anterioridad son las de marca Lionstar, modelo LSP1; marca ECP Eye Care Proffesional; marca Pelispan; marca Homanaje, modelo QW-50Z1; marca Orro, modelo O37-R, lote 2603-01 y fecha de fabricación 2026-03; y marca Opticalia.

La entidad ha advertido de que las irregularidades detectadas en estos siete modelos de gafas pueden producirse en otros muchos productos que se vengan comercializando o regalando en los últimos meses.