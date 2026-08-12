Increpa en Ourense a una farmacéutica por no tener gafas homologadas: "Me dijisteis que había y ya no os quedan, es una vergüenza"

A falta de un día, los ourensanos se lanzaron a la calle para poder conseguir unas gafas homologadas para poder disfrutar del eclipse. Una misión complicada, al estar agotadas en la mayoría de puntos de venta (desde hace incluso más de una semana). Haciendo el ejercicio de conseguirlas por ópticas y farmacias, hasta el duodécimo establecimiento no se consiguió el objetivo.

Por las calles más céntricas de la ciudad se pudieron apreciar a decenas de vecinos apresurados y desesperados por conseguir un par de estas preciadas lentes, incluso desencadenando esta situación en discusiones por las últimas existencias.

Un hecho que incluso se pudo apreciar en la farmacia de la calle del Paseo, donde un hombre increpó a los dependientes por no tener unidades, mientras que cuando llamó previamente sí que tenían. "Llame hace solo tres minutos, vine corriendo porque me dijisteis que había y ya no os quedan es una vergüenza", expresó vociferando, a lo que continuó atacando a los farmacéuticos tachándolos de "mentirosos".