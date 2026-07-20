Anécdotas y polémicas para la historia de una final del Mundial que se lleva España

España volvió a conquistar el mundo 16 años después de su primer Mundial. La victoria sobre Argentina gracias al gol de Ferran Torres en la prórroga dejó imágenes que pasarán a la historia del deporte español, pero también escenas que trascendieron lo puramente futbolístico. Desde la inesperada irrupción del presidente de Estados Unidos en la celebración hasta las lágrimas de Leo Messi, pasando por el debate político en torno a Pedro Sánchez o la emoción de la familia real, la final tuvo tantos protagonistas fuera del césped como sobre él.

Mientras millones de personas celebraban el regreso de la Roja a la cima del fútbol mundial, las redes sociales convirtieron cada gesto en viral y cada fotografía en objeto de análisis. Estas fueron algunas de las escenas que marcaron una noche que ya forma parte de la historia.

El saludo entre Trump y Pedro Sánchez

El saludo entre Trump y Pedro Sánchez | Europa Press

Más allá del fútbol, uno de los momentos más comentados de la final fue el saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez. El gesto, breve pero muy simbólico, se produjo después de meses de tensiones entre ambos dirigentes por el gasto de España en Defensa dentro de la OTAN y fue ampliamente difundido en redes sociales.

Horas después, el presidente estadounidense quiso restar importancia a cualquier interpretación política y aseguró que "no tengo ninguna tensión con nadie". Además, reveló que había felicitado a España por "tener un gran equipo" y elogió el juego de la selección de Luis de la Fuente: "Diría que España jugó mejor. Parecía que dominaba, aunque fue un partido muy igualado".

Música, espectáculo y un descanso por todo lo alto

La final del Mundial no solo se vivió sobre el césped. La organización preparó un gran espectáculo musical que convirtió el MetLife Stadium en un escenario de primer nivel antes del pitido inicial y durante el descanso, siguiendo el modelo de los grandes eventos deportivos estadounidenses.

Madonna junto con Ronaldinho y Ronaldo Nazário | Europa Press

Las actuaciones reunieron a artistas internacionales, con una puesta en escena repleta de efectos visuales, luces y coreografías que acompañaron a los más de 80.000 espectadores presentes en el estadio y a millones de aficionados que seguían la final desde todo el mundo. Uno de los momentos más llamativos llegó con la aparición de Madonna, que compartió escenario con las leyendas brasileñas Ronaldo Nazário y Ronaldinho, dos campeones del mundo ovacionados por el público.

Participación de Los Muppets | Europa Press

El espectáculo también contó con la participación de Los Muppets, que sorprendieron con varias intervenciones durante la ceremonia y aportaron un toque familiar y nostálgico a una puesta en escena marcada por el entretenimiento. Música, fútbol y cultura popular se dieron la mano en una final que volvió a demostrar el sello estadounidense de convertir el deporte en un gran espectáculo y que terminó con España levantando su segunda Copa del Mundo.

La dureza de Argentina también dio que hablar

Más allá del resultado, la final estuvo marcada por la intensidad con la que Argentina trató de frenar el juego español. La albiceleste recurrió en numerosas fases del encuentro a las faltas para cortar las rápidas combinaciones de la Roja, especialmente sobre Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams, que fueron objeto de un marcaje muy físico durante los 120 minutos.

Una falta a Lamine Yamal que no fue pitada. | Europa Press

La acción más polémica llegó en el tiempo añadido de la segunda parte, cuando Enzo Fernández, que ya tenía tarjeta amarilla, realizó una dura entrada sobre Pau Cubarsí. El árbitro Slavko Vinčić, que hasta ese momento había permitido un elevado nivel de contacto, no dudó en mostrar la segunda amarilla y la consiguiente expulsión al centrocampista argentino.

Tarjeta para Enzo Fernández. | Europa Press

La inferioridad numérica resultó determinante en la prórroga, donde España encontró el premio a su dominio con el gol de Ferran Torres. Durante el partido también hubo críticas en redes sociales por la permisividad arbitral con algunas entradas sobre los futbolistas españoles, convirtiéndose en otro de los debates de una final que dejó mucho más que un campeón.

Ferran Torres, de discutido a héroe eterno

Ferran Torres celebra el gol que vale un Mundial con sus compañeros corriendo a su espalda. | RFEF

No había marcado un solo gol durante todo el campeonato, pero eligió el momento perfecto para hacerlo. Ferran Torres apareció en el minuto 106 para marcar el tanto que dio a España su segunda Copa del Mundo.

El delantero del Barcelona pasó en apenas unos segundos de recibir críticas por su falta de acierto a convertirse en héroe nacional. Su nombre queda ya unido para siempre al de Andrés Iniesta, autor del gol que dio el primer Mundial a España en Sudáfrica 2010.

La presidenta de México, relegada en la entrega del trofeo

Momento de la entrega del trofeo del Mundial | Europa Press

La otra gran polémica del protocolo tuvo como protagonista a la presidenta de México, uno de los tres países organizadores del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

Numerosos usuarios señalaron que apenas tuvo presencia durante la ceremonia de entrega del trofeo y que quedó prácticamente relegada a un segundo plano durante el acto institucional. Las críticas se multiplicaron en redes sociales, donde muchos consideraron que no recibió el protagonismo que le correspondía como máxima representante de uno de los países anfitriones.

Trump acaparó el protagonismo en la celebración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los protagonistas inesperados de la ceremonia de entrega del trofeo. Tras felicitar a los jugadores españoles, permaneció sobre el escenario durante el levantamiento de la Copa del Mundo, una imagen poco habitual, ya que las autoridades suelen abandonar el estrado para dejar todo el protagonismo a los campeones. La escena, en la que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, trató sin éxito de invitarle a apartarse, se hizo viral en cuestión de minutos.

Donald Trump en la foto de la celebración. | Europa Press

La ceremonia también dio pie a otro debate en redes sociales por la ausencia de Pedro Sánchez en la fotografía oficial con la selección. Varios vídeos alimentaron las especulaciones sobre si el presidente del Gobierno había quedado fuera de la instantánea de los campeones, aunque otros defendieron que se trató simplemente de un reajuste habitual entre las numerosas autoridades presentes. Horas después, Trump restó importancia a cualquier lectura política y aseguró que "no tengo ninguna tensión con nadie", además de felicitar a España por "tener un gran equipo" y reconocer que "parecía que dominaba" la final frente a Argentina.

Las infantas, dos aficionadas más

La princesa Leonor y la infanta Sofía vivieron la final con la pasión de dos aficionadas más. Desde el palco siguieron el encuentro con evidente tensión y, tras el gol de Ferran Torres, estallaron de alegría con abrazos, saltos y aplausos que rápidamente se hicieron virales.

La princesa Leonor y la infanta Sofía vivieron la final con la pasión de dos aficionadas más | Europa Press

Posteriormente bajaron al césped para felicitar a los jugadores y compartir con ellos la celebración del segundo Mundial de España, dejando algunas de las imágenes más espontáneas de la noche.

Las lágrimas de Messi

Acostumbrado a protagonizar celebraciones con Argentina, Leo Messi vivió esta vez la cara más amarga del fútbol. El capitán albiceleste permaneció varios minutos sobre el césped visiblemente emocionado tras el pitido final.

Messi en el césped tras la derrota. | Europa Press

Las cámaras captaron sus lágrimas mientras observaba cómo España levantaba la Copa del Mundo, una imagen que rápidamente dio la vuelta al planeta y simbolizó el final del reinado mundialista de la selección argentina.

El hermano de Lamine Yamal volvió a robarse las cámaras

No era la primera vez que ocurría. Como ya sucedió durante la Eurocopa, el hermano pequeño de Lamine Yamal volvió a convertirse en uno de los protagonistas inesperados de la celebración.

El hermano de Lamine Yamal volvió a robarse las cámaras | Europa Press

Sus juegos sobre el césped, la complicidad con los futbolistas y su espontaneidad conquistaron de nuevo a los aficionados, que llenaron las redes sociales de vídeos y fotografías del pequeño disfrutando del histórico triunfo.