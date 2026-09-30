Las autorizaciones de arraigo aumentan un 54,7% en un año

El número de personas extranjeras con un permiso de residencia por arraigo ha crecido en el último año un 54,7%, hasta alcanzar las 542.953. Entre estas personas, el arraigo familiar es el predominante ya que supone el 45% del total de autorizaciones de residencia.

Así se desprende del El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, recoge un total de 346.374 personas afiliadas a la Seguridad Social en su última estadística sobre personas con autorización de residencia por arraigo, a 30 de junio de 2026.

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, el número asciende a 346.374 personas, lo que representa el 65% de este colectivo, el porcentaje más alto desde septiembre de 2023.

En la comparativa con junio del año anterior, el dato refleja, además, un incremento del 54,7%. Respecto a la tipología, el 43% (148.445) de estas personas afiliadas poseen a 30 de junio de 2026 una autorización de arraigo sociolaboral, seguidas de las de arraigo familiar (37%; 129.521).

“Mejora de oportunidades”

Para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, “los datos avalan que el acceso a una situación administrativa regular está vinculado directamente con la mejora de oportunidades profesionales y el crecimiento del mercado laboral”.

La estadística del OPI refleja que Huelva (81%) y Soria (76%) son las provincias con un mayor porcentaje de personas incorporadas al mercado laboral a 30 de junio de 2026 gracias a una autorización de residencia por arraigo. Por otro lado, en comparación con junio de 2025, todas las provincias registran un aumento en el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social de este colectivo. Los mayores incrementos se observan en Cádiz, Almería, Málaga y Segovia, con subidas de entre 18 y 21 puntos porcentuales.

Respecto a la clasificación por género, el observatorio destaca que las mujeres representan el 45% (154.507) de las personas afiliadas a la Seguridad Social con una autorización de residencia por arraigo en vigor a 30 de junio de 2026, frente al 55% de los hombres (191.867), una diferencia de 10 puntos porcentuales.