Así es la nueva colección de Bad Bunny y Zara, "Benito Antonio": 150 piezas inspiradas en el artista

Bad Bunny y Zara presentan la colección “Benito Antonio”, formada por 150 piezas que están disponibles a nivel mundial a partir de este jueves en la web de zara.com y en tiendas seleccionadas de distintos países, según ha informado Inditex en un comunicado.

La colección ha sido desarrollada junto al director creativo del artista puertorriqueño, Janthony Oliveras, partiendo de la visión personal de Benito y reflejando cómo el cantante viste “sin esfuerzo aparente, con expresión propia y completamente fiel a sí mismo”. Entre las piezas destacan básicos oversize, prendas texturizadas, gráficos con “carácter” y propuestas veraniegas. Según Oliveras, cada diseño nuevo está inspirado en el estilo actual del artista. En la siguiente publciación se puede observar parte de la colaboración.

Parte de la colección ya fue mostrada al público durante la Super Bowl del 8 de febrero, en el espectáculo del descanso ante más de 100 millones de espectadores, donde Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino masculino en encabezar el show, luciendo looks exclusivos creados junto a Zara.

Asimismo, el artista acudió a la Met Gala del 4 de mayo con uno de los diseños de la colaboración. Posteriormente, el 16 de mayo, Zara transformó su tienda de Plaza Las Américas en San Juan (Puerto Rico) en un pop-up exclusivo, permitiendo a la isla vivir la colección antes que el resto del mundo, con una aparición sorpresa del cantante.

La identidad visual del proyecto ha sido desarrollada junto a M/M Paris, en colaboración directa con Benito, mientras que la campaña ha sido fotografiada en Puerto Rico por Stillz, responsable de algunos de los momentos visuales más reconocidos de la carrera del artista.

Reacción de los fans en redes sociales

El lanzamiento ha generado un fuerte impacto en redes sociales desde su anuncio. En X, Instagram y TikTok, miles de seguidores han celebrado la colaboración, destacando la capacidad de Bad Bunny para llevar su estética personal al mundo de la moda global. Muchos usuarios han definido la colección como “la más fiel a su estilo” y han subrayado la mezcla entre lujo accesible y estética urbana.

También han surgido comentarios divididos: mientras una parte del público aplaude la colaboración con Zara como un paso “histórico” en la moda mainstream, otros críticos consideran que el lanzamiento supone una contradicción con la imagen más alternativa del artista. Aun así, el volumen de conversación ha colocado el nombre de la colección entre las tendencias globales durante horas.

Primeros efectos: prendas agotadas en cuestión de horas

Según fuentes del sector retail y usuarios que han monitorizado la web de Zara en su lanzamiento, varias tallas de las piezas más demandadas —especialmente sudaderas oversize y camisetas gráficas— han registrado roturas de stock parciales en las primeras horas en determinados mercados. En tiendas físicas seleccionadas, algunas prendas también habrían tenido una alta rotación desde la apertura.

Aunque Inditex no ha confirmado cifras oficiales de ventas, el comportamiento inicial apunta a una fuerte demanda global, impulsada por el carácter limitado de la colección y el tirón internacional del artista.

Análisis del vídeo de campaña

El vídeo principal de la campaña, rodado en Puerto Rico, apuesta por una estética minimalista y atmosférica que refuerza la idea de identidad personal. La dirección de Stillz construye una narrativa visual centrada en Benito como figura creativa total, combinando planos íntimos con escenarios naturales de la isla.

El uso de luz natural, movimientos de cámara lentos y una paleta de colores cálida refuerzan el concepto de “autenticidad sin esfuerzo” que define la colección. Además, la presencia del propio artista sin artificios excesivos subraya el enfoque de cercanía frente a otras campañas de moda más estructuradas.

En conjunto, la pieza audiovisual funciona más como un retrato de identidad artística que como un anuncio tradicional, alineándose con la estrategia de Zara de reforzar su posicionamiento en el terreno de las colaboraciones culturales de alto impacto.