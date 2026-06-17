Bad Bunny se despide de Madrid tras 10 conciertos a los que han ido 800.000 personas

El puertorriqueño Bad Bunny ha concluido este lunes su residencia de 10 conciertos en Madrid con su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", a los que han acudido 800.000 personas según aproximan fuentes de Live Nation. Aunque en Barcelona ofreció dos espectáculos, el grueso de su gira en España se ha desarrollado en Madrid, donde comenzó el sábado 30 de junio.

Esta ha sido su primera visita al país en siete años, tras sus últimas actuaciones en el festival Sónar de Barcelona en 2019. Esto lo mencionó en la primera fecha. "¿Quién recuerda la última vez que yo estuve aquí? La verdad que ha pasado tanto tiempo que se me había olvidado que había tanta gente aquí en Madrid. Necesito que me recuerden cómo era Madrid", saludó nada más comenzar.

Así, para su despedida contó con Quevedo como invitado, que ha sido el único artista español que le ha acompañado durante las fechas en Madrid. En Barcelona lo hizo Bad Gyal. Aunque ninguno de estos dos artistas firma una colaboración con el de Puerto Rico, ambos subieron al escenario de "la casita" para interpretar algunos temas con Bad Bunny. La cantante de "Fiebre" cantó "Yo perreo sola" antes de entonar su éxito "Da Me".

En el caso de Quevedo, emergió al techo de "la casita" mientras sonaban los primeros acordes de "Columbia", una canción que el canario publicó en 2023. Entonces, en un vídeo de TikTok, Bad Bunny le comentó "himno".

"Tuvimos que esperar mucho para poder compartir otra vez, supongo que ustedes tuvieron que esperar más, tuvieron que esperar 10 noches, pero hay un dicho que dice que lo mejor se deja para lo último. Yo les prometo que va a haber merecido la pena esperar tanto", advertía Bad Bunny nada más comenzar el último espectáculo en Madrid.

Los conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano --de casi 3 horas-- han estado compuestos por un "set list" de 33 canciones en los que Bad Bunny hace un repaso de su último trabajo "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" --álbum que ha inspirado toda la estética y puesta en escena-- pero también canciones que le han dado éxito internacional de otros discos como "YHLQMDLG".

Aunque las canciones y el orden son las mismas que en otras ciudades, en cada concierto Bad Bunny regala a los asistentes una canción exclusiva que no repite en otros lugares. Lo mismo ocurre con los invitados, que en Madrid han sido Myke Towers, Luar La L, Young Miko, Eladio Carrión, RaiNao, De La Ghetto, Mora, Lunay y Dei V, además de Quevedo.

El sapo concho --una especie endémica de Puerto Rico--, "la casita" --inspirada en un edificio real que está ubicado en la ciudad de Humacao-- o la vestimenta del guitarrista --que ha lucido una "pava", un sombrero típico--, todo ha sido un constante homenaje y viaje a la isla del artista.

Aunque esos lazos los ha mezclado con España porque en varios de los conciertos este guitarrista ha hecho guiños a artistas españoles tocando "Entre dos aguas" de Paco de Lucía, "Mi gran noche" de Raphael o "Tú me dejaste de querer" de C. Tangana.

La cita del puertorriqueño en Madrid ha estado marcada por la polémica que ha habido con "la casita", una de las piezas centrales de todos los conciertos. Se trata de un escenario secundario de casi 13 metros de ancho que está diseñado como una réplica exacta de una vivienda tradicional del campo puertorriqueño.

Además, sirve de escenario para otras personalidades del mundo de la cultura, deporte, "influencers" o incluso para los fans, que son elegidos por el equipo de Bad Bunny de entre los que están en la pista para subir y bailar en la residencia. Tras los dos primeros conciertos del artista en Madrid, el pasado sábado 30 y domingo 31 de mayo, usuarios en redes sociales identificaban al supuesto reclutador de los fans y criticaban que solo hubiese un perfil de mujeres a las que subían a "la casita".

Por otro lado, los conciertos se han enmarcado en la "competición" que Bad Bunny ha librado con el Papa León XIV --la visita del Pontífice a Madrid ha coincidido con varios conciertos--. Esta comenzó con especulaciones sobre un posible encuentro después de que el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, no descartase que se pudiese producir algún tipo de encuentro entre ambos. Finalmente, la reunión se produjo el lunes 8 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu.