Bad Bunny se da un homenaje en Madrid... a base de marisco gallego

Bad Bunny ofrece hoy el sexto de los diez conciertos que tiene programados en Madrid en el marco de su gira DeBÍ TiRAR Más FOTos.

De su visita a la capital de España poco ha trascendido, más allá del bombazo de su encuentro privado, acompañado por su familia, con el Papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu.

Alojado en el lujoso hotel de cinco estrellas Rosewood Villamagna, poco se ha dejado ver por la ciudad, pero no ha desaprovechado la ocasión para darse un homenaje gastronómico en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad.

El cantante puertorriqueño, según Europa Press, ha podido disfrutar de una cena a base de marisco y pescado fresco en Desde 1911, el homenaje que el célebre negocio Pescaderías Coruñesas ha hecho a su legado familiar y a los productos del mar, los grandes protagonistas de sus innovadoras propuestas culinarias con una carta que cambia diariamente en función de la pesca del día.

Acompañado por un reducido grupo de personas, abandonó el establecimiento al cabo de varias horas, intentando pasar desapercibido bajo una sudadera con capucha y gafas de sol.

Tal vez por ese atuendo bajo el calor de la noche madrileña, el artista fue descubierto por algunos de sus fans, a los que esquivó rodeado por varios guardaespaldas. Y, rápidamente, el último fichaje de Inditex se dirigió a la furgoneta que le aguardaba a las puertas del restaurante para poner rumbo a su hotel.