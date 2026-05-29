Bad Bunny, mucho mejor que cualquier política lingüística

Un estudio del Observatorio Nebrija del Español (ONE) concluye que Bad Bunny ha conseguido llevar el español a audiencias no hispanohablantes más que muchas políticas de promoción lingüística recientes, todo ello sin renunciar a su identidad local ni adaptar su música al inglés. La investigación, titulada “Del artista al sistema: Bad Bunny y la circulación global del español en la música digital”, analiza su trayectoria entre 2016 y 2026 y sostiene que el artista puertorriqueño ha transformado la forma en que el español circula dentro de la industria musical global.

El informe define a Bad Bunny como un “embajador imperfecto” del español porque “no difunde la lengua porque se lo proponga de modo explícito, sino porque opera dentro de un sistema que amplifica lo que ya tiene escala”. En ese sentido, el estudio sostiene que el cantante funciona como una “infraestructura cultural”, capaz no solo de producir éxitos musicales, sino también de impulsar el reconocimiento internacional del español a través de las plataformas digitales. Uno de los momentos clave señalados en el análisis fue su actuación íntegramente en español durante la Super Bowl de 2026, seguida por más de 125 millones de espectadores. Según los datos recogidos, aquella aparición provocó un aumento del 470% de sus escuchas en Spotify en Estados Unidos y más del 200% a nivel global. Para la investigadora Lourdes Moreno Cazalla, autora del estudio, “Bad Bunny no es simplemente un fenómeno de popularidad, es un caso de estudio sobre cómo las industrias culturales periféricas pueden reconfigurarse dentro del sistema digital”.

El más escuchado del mundo: Récords en Spotify y presencia global

El trabajo también destaca el enorme alcance del artista en Spotify, donde acumula más de 114 millones de seguidores y ha sido el cantante más escuchado del mundo en 2020, 2021, 2022 y 2025. Su disco “Un Verano Sin Ti” rompió récords de reproducciones y se convirtió en el álbum más escuchado de la historia de la plataforma. Además, el estudio subraya que canciones completamente en español, como “DtMF” o “Nuevayol”, han logrado popularidad en países no hispanohablantes como Alemania, Francia, Italia, Japón o Corea del Sur, demostrando una circulación internacional “sin necesidad de un puente anglosajón”.

También señala que el crecimiento del artista en playlists de Spotify ha sido exponencial desde 2016 y que las búsquedas de sus canciones en plataformas como Shazam evidencian un interés activo por el español incluso entre oyentes que no hablan el idioma. La Academia Puertorriqueña de las Letras reconoció este año la “aportación a la difusión global de la lengua española” realizada por el cantante. Aun así, el informe matiza que la mayoría de su audiencia sigue concentrada en Latinoamérica, España y Estados Unidos, por lo que la expansión internacional de su música no implica necesariamente una universalización total de su público.

Una estrategia comunicativa que controla su narrativa artística

El estudio sostiene que Bad Bunny “no explica por sí solo la presencia global del español en la música, pero sí es el punto donde ese proceso alcanza su máxima visibilidad”. La investigación añade que “la lengua que más circula no es, hoy, la que más se normaliza, sino la que más se vive”. El informe destaca que el impacto del artista no se basa únicamente en sus cifras de reproducciones, sino también en una estrategia comunicativa centrada en el control de su narrativa, la gestión de su presencia en las plataformas digitales y una relación con el público que funciona “más como comunidad de pertenencia que como fandom convencional”. Entre las principales conclusiones, los investigadores señalan ahora que las canciones antiguas no desaparecen con los nuevos lanzamientos, sino que conviven y siguen acumulando escuchas gracias a las recomendaciones algorítmicas y a la exploración de los usuarios. Además, su crecimiento no habría sido constante, sino impulsado por “aceleradores” como giras, lanzamientos, viralidad en TikTok o grandes eventos.

Su figura en cera antes de los conciertos en Madrid

El Museo de Cera de Madrid incorporó ayer a su colección una nueva figura de Bad Bunny. El puertorriqueño dará mañana su primer concierto en la capital de los diez que tiene programados en Madrid. “El equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura, elaborada con el máximo nivel de precisión y realismo”, ha explicado el Museo de Cera en un comunicado.