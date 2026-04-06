Becas MEC para estudiantes 2026-2027: fechas, cuantías y novedades de la convocatoria

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha abierto el plazo para solicitar las becas MEC del curso 2026-2027, dirigidas a estudiantes de enseñanzas postobligatorias, tanto universitarias como no universitarias. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), introduce mejoras en las ayudas y consolida el aumento del presupuesto destinado a becas.

Plazo de solicitud: del 7 de abril al 18 de mayo

Las solicitudes podrán presentarse desde el 7 de abril de 2026 a las 08:00 horas hasta el 18 de mayo a las 15:00 horas, ambos inclusive. El trámite se realiza exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación o su página web oficial.

Una vez cumplimentado el formulario, el solicitante deberá firmarlo electrónicamente —o su representante legal en caso de menores de edad— y completar el proceso de envío. La administración recuerda que solo se considerarán válidas aquellas solicitudes correctamente presentadas, por lo que es imprescindible conservar el justificante de registro.

Cómo consultar el estado de la beca

Los solicitantes podrán realizar el seguimiento de su expediente a través del apartado “Mis expedientes” en la sede electrónica del Ministerio. También podrán acudir a las unidades de becas de las administraciones educativas o universidades correspondientes, identificándose con su NIF o NIE.

Cuantías de las becas MEC 2026-2027

La convocatoria mantiene la estructura de ayudas en componentes fijos y variables. En el caso de los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, la beca de matrícula cubrirá el importe de los créditos en los que el alumno se matricule por primera vez.

Las cuantías fijas serán las siguientes:

1.700 euros ligados a la renta del estudiante

2.700 euros por cambio de residencia durante el curso

Entre 50 y 125 euros por excelencia académica

Para los estudiantes no universitarios, la beca básica será de 300 euros, que asciende a 350 euros en el caso de los ciclos formativos de grado básico.

A estas cantidades se suma una cuantía variable, que se calculará en función de la renta familiar y el rendimiento académico, con un importe mínimo de 60 euros.

Además, se contemplan ayudas adicionales para estudiantes con domicilio familiar en territorios insulares, Ceuta y Melilla, así como para alumnado con discapacidad.

Principales novedades de la convocatoria

Entre los cambios más destacados para el curso 2026-2027 figura la ampliación de ayudas para estudiantes universitarios con matrícula parcial. Aquellos que cursen entre 48 y 59 créditos podrán acceder, si cumplen los requisitos, a 350 euros adicionales tanto en el componente de renta como en el de residencia.

Asimismo, se introducen mejoras para el alumnado con discapacidad. Los estudiantes con un grado de discapacidad entre el 25% y el 64% verán reducida la carga lectiva exigida para acceder a la beca completa, pasando de 60 a 45 créditos.

Otra de las novedades afecta a los estudiantes de Ceuta y Melilla que deben desplazarse a la península para cursar sus estudios. En estos casos, la ayuda por desplazamiento se duplica, pasando de 444 a 888 euros, equiparándose a la que reciben los estudiantes de territorios insulares.

Por último, se actualizan los umbrales de patrimonio, que aumentan de media un 10%, tras más de una década sin revisiones.