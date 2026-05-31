Benito Antonio y el verano que cambió España

Hay artistas que venden entradas y hay artistas que consiguen algo mucho más difícil: modificar el lenguaje visual de una generación. Bad Bunny pertenece claramente a la segunda categoría.

Su desembarco en España con el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour ha confirmado algo que ya parecía evidente: estamos ante uno de los fenómenos culturales más importantes del momento. Tras inaugurar la gira europea con dos conciertos multitudinarios en Barcelona los días 22 y 23 de mayo, el artista aterriza ahora en Madrid para una residencia que se extenderá desde el 30 de mayo hasta el 15 de junio en el Riyadh Air Metropolitano. En total, doce fechas y cientos de miles de asistentes en nuestro país.

Pero reducir el éxito de Bad Bunny únicamente a cifras sería quedarse en la superficie.

Porque lo que ocurre alrededor de sus conciertos tiene mucho más que ver con la moda, la identidad y la construcción de comunidad que con el formato tradicional de gira. En Barcelona ya se vio con claridad: un espectáculo pensado como experiencia inmersiva, atravesado por referencias a Puerto Rico, una escenografía emocional y ese espacio bautizado como La Casita, convertido en uno de los elementos más comentados del show.

Y en paralelo al fenómeno musical llega otro movimiento igual de significativo: Benito Antonio x Zara.

La colección nombrada con el nombre real del artista, Benito Antonio Martínez Ocasio, supone un cambio interesante dentro del universo Zara: no se trata de una colaboración con un diseñador tradicional, sino con un creador cultural que ha convertido su forma de vestir en una extensión de su identidad artística. La línea apuesta por prendas relajadas, referencias preppy, tejidos ligeros, colores vivos y una estética que se mueve entre el Caribe, el streetwear y el armario de verano contemporáneo.

La clave está ahí: Bad Bunny no vende una imagen aspiracional clásica. Vende una actitud.

Y quizá por eso ir a uno de sus conciertos también se ha convertido en una cuestión de estilismo.

Cómo vestir

Cómo vestir para un concierto de Bad Bunny (sin renunciar a bailar).

Superposición de camisetas básicas . La fórmula más interesante del momento: una camiseta blanca de manga corta combinada con otra de tirantes encima. Relajada, fresca y con ese punto 2000 que vuelve con fuerza.

Camisetas con mensaje. Gráficas, con frases o referencias culturales.

Sneakerinas . La tendencia que nadie esperaba pero que funciona. La mezcla entre bailarina y zapatilla es perfecta para aguantar horas de concierto sin renunciar a la estética.

Pantalones capri. Si algo ha dejado claro este inicio de verano en España es que el calor ya está aquí. Los capri regresan como alternativa inteligente: ligeros, cómodos y sorprendentemente elegantes.

Porque al final, como ocurre con Bad Bunny, el verdadero objetivo nunca es ir vestido para que te miren. Es vestirte para vivir el momento.