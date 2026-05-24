Dior y Gucci: dos universos, dos visiones del lujo contemporáneo

Las colecciones crucero siempre han funcionado como algo más que simples propuestas intermedias dentro del calendario de moda. Son, en realidad, ejercicios de construcción narrativa: desfiles concebidos para viajar, crear imagen y consolidar el imaginario de una casa. Y esta temporada, Dior y Gucci han utilizado sus colecciones Cruise 2027 para plantear dos visiones completamente distintas del lujo actual.

En Los Ángeles, Jonathan Anderson presentó su nueva colección para Dior en un escenario profundamente cinematográfico: el Lacma, bajo las curvas de hormigón de las nuevas galerías David Geffen. La puesta en escena evocaba el imaginario clásico de Hollywood, con Cadillacs, personajes ficticios y referencias al universo drive-in. Todo parecía construido como una película en desarrollo, una idea que conecta directamente con la sensibilidad de Anderson.

Apenas un año después de llegar a la maison francesa, el diseñador continúa explorando qué significa Dior bajo su mirada. Y eso se percibe en una colección que no busca ofrecer respuestas inmediatas, sino abrir posibilidades. Anderson trabaja desde la tensión: mezcla referencias cultas con elementos pop, construye siluetas que parecen deliberadamente inacabadas y convierte el proceso creativo en parte visible del resultado.

La colección Cruise reflejaba precisamente esa sensación de búsqueda constante. Había vestidos de aire casi fantasmal, sastrería relajada y piezas donde la delicadeza convivía con cierta extrañeza visual. Más que una colección cerrada, parecía un universo en expansión.

Muy distinto fue el enfoque de Demna para Gucci. Su debut crucero en Nueva York convirtió Times Square en un gigantesco manifiesto visual donde enormes pantallas digitales proyectaban un universo completamente “Gucci-ficado”: desde agua y chocolate hasta medicamentos o mascotas de lujo.La propuesta era clara desde el inicio: explorar la obsesión contemporánea por el consumo y el exceso. Demna entiende perfectamente el poder de la provocación visual y lo utiliza para redefinir una casa que llevaba años buscando una nueva dirección estética. Su Gucci no apuesta por la sutileza, sino por una sensualidad directa, exagerada y profundamente consciente de la cultura del lujo aspiracional. En pasarela, esa visión se tradujo en siluetas ceñidas, referencias al glamour más ostentoso y una estética diseñada para captar atención inmediata. Frente al romanticismo intelectual de Dior, Gucci abrazaba el espectáculo.

Y quizá ahí reside lo más interesante de estas dos colecciones: ambas hablan del presente, pero desde lugares radicalmente distintos. Anderson mira el lujo como un proceso artístico todavía abierto; Demna, como un producto cultural amplificado hasta el extremo.

Dos directores creativos, dos estrategias y una misma conclusión: hoy, más que nunca, la moda no solo vende ropa. Vende mundos.