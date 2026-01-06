La Bonoloto deja 4 millones de euros a un vecino de un pueblo de 2.000 habitantes en España

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 6 de enero de 2026, ha traído la fortuna a la provincia de Cáceres. Un único acertante de Primera Categoría (6 aciertos) se ha alzado con un premio de 4.171.754,61 euros.

El boleto ganador fue validado en la Administración de Loterías nº 1 de Villanueva de la Vera, un municipio cacereño que apenas supera los 2.000 habitantes. El establecimiento está ubicado en la Avenida de la Vera, número 20. La combinación que ha cambiado la vida de este vecino estuvo compuesta por los números 42, 24, 03, 23, 10 y 08.

Otros premios destacados del sorteo

Además del gran premio millonario, el sorteo ha dejado un boleto acertante de 5 aciertos más el complementario (número 33), premiado con 130.185,38 euros. Este boleto fue validado en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).