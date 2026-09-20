La Bonoloto toca en Galicia y deja un premio de más de 720.000 euros en esta ciudad

La suerte ha vuelto a sonreír a Galicia. El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 20 de septiembre, ha dejado un premio de 723.782,70 euros en una ciudad gallega, donde se ha validado el único boleto acertante de primera categoría de toda España. Un premio que convierte a su propietario en el gran afortunado de la jornada.

El boleto ganador fue sellado en la Administración de Loterías número 8 de Lugo, situada en el número 30 de la calle Quiroga. Su propietario ha conseguido acertar los seis números de la combinación ganadora, lo que le ha permitido hacerse con un premio de casi tres cuartos de millón de euros.

Los números premiados en la Bonoloto del 20 de septiembre

La combinación ganadora del sorteo de este domingo ha estado formada por los números 02, 11, 33, 39, 43 y 48, mientras que el complementario ha sido el 46 y el reintegro, el 4.

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Además del premio de primera categoría entregado en Lugo, el sorteo ha repartido otros premios por toda España. Un total de 62 boletos han conseguido cinco aciertos, con una recompensa de 2.994,63 euros cada uno.

En esta ocasión, no se ha registrado ningún acertante de segunda categoría, correspondiente a cinco números más el complementario. Por este motivo, el importe destinado a dicha categoría se ha acumulado al de la inmediatamente inferior.

La recaudación total del sorteo de la Bonoloto de este 20 de septiembre ha ascendido a 1.926.006,50 euros, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.