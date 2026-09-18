La Bonoloto deja más de un millón de euros en esta pequeña localidad gallega

El sorteo de la BonoLoto celebrado este viernes 18 de septiembre de 2026 ha dejado un único acertante de Primera Categoría (6 aciertos) en Galicia, agraciado con un premio de 1.187.584,05 euros.

El premio fue a parar al municipio de Laxe (A Coruña), donde fue validado el boleto en el Despacho Receptor Nº 29.100, situado en la Avenida Rosalía de Castro, 60.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 01, 03, 05, 09, 18 y 45, con el 46 como número complementario y el 6 como reintegro. La recaudación total del sorteo ascendió a 2.683.221,50 euros.

En esta jornada no se registraron acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), por lo que el importe destinado a dicha categoría pasó a incrementar el bote de la categoría inmediata inferior.