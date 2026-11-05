Bruselas propone aprovechar la IA en aulas ante el informe PISA

La Comisión Europea pidió este jueves a los Estados miembros que refuercen la inversión educativa y aprovechen las posibilidades de la inteligencia artificial (IA) para mejorar el aprendizaje en las aulas, ante el deterioro de los resultados escolares reflejado en el último informe PISA, que revela que uno de cada tres adolescentes europeos de 15 años presenta dificultades en matemáticas y comprensión lectora.

Así se recoge en el nuevo paquete de medidas sobre Educación y Competencias presentado por el Ejecutivo comunitario, que plantea una serie de recomendaciones para revertir el empeoramiento de las competencias básicas de los estudiantes, mejorar las condiciones laborales de los profesores y adaptar los sistemas educativos a los desafíos tecnológicos, especialmente a la creciente utilización de herramientas de IA.

"Uno de cada tres jóvenes de 15 años obtiene resultados insuficientes en dos competencias básicas importantes: lectura y matemáticas", advirtió la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Derechos Sociales, Roxana Minzatu, durante una rueda de prensa en Bruselas, donde señaló que estas carencias no son únicamente un problema educativo, sino también un desafío para "la competitividad, la resiliencia democrática y la preparación" de Europa.

En este sentido, defendió que la educación debe situarse "en el centro y en lo más alto de la agenda de la UE", al tiempo que abogó por detectar las dificultades de aprendizaje de manera temprana, ofrecer clases de refuerzo personalizadas y ampliar el tiempo de enseñanza cuando sea necesario.

Según los últimos resultados de PISA correspondientes a 2025, el 33,9% de los alumnos europeos de 15 años presenta un rendimiento insuficiente en matemáticas, el 31,3% en lectura y el 25,9% en ciencias.

Propuestas

Ante esta situación, Minzatu propuso orientar las reformas y las inversiones hacia la mejora de estas competencias, conceder mayor autonomía a los centros educativos y a los profesores y reforzar los mecanismos de apoyo a las escuelas. Estas recomendaciones deberán ser examinadas por los Veintisiete, aunque no tendrán carácter vinculante, puesto que los Estados miembros mantienen las competencias en Educación.

Una de las medidas propuestas por el Ejecutivo comunitario que más destacan es la de incorporar la enseñanza sobre IA a los programas educativos para que los estudiantes aprendan a utilizar estas herramientas de manera "segura, responsable y crítica", así como desarrollar materiales de formación específicos para profesores y alumnos.

"En la era de la inteligencia artificial, el juicio humano importa más que nunca", defendió Minzatu, quien insistió en que los jóvenes deben comprender las posibilidades de esta tecnología, pero también aprender a "cuestionar sus respuestas y saber cuándo no utilizarla". Así, Bruselas pondrá en marcha un certificado europeo de conocimientos sobre IA para estudiantes de 15 años.

El Ejecutivo comunitario apuesta por abordar la falta de profesores

Otro de los pilares del nuevo paquete de medidas sobre Educación y Competencias presentado por el Ejecutivo comunitario es una propuesta para que los Veintisiete hagan más "atractiva" la profesión docente y combatan la escasez de profesores, que, según los datos recogidos por Bruselas, afecta al aprendizaje en los centros a los que asiste el 40% del alumnado europeo.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Derechos Sociales, Roxana Minzatu, alertó de que "más del 40% del profesorado tiene más de 50 años", por lo que Europa se enfrenta a "una oleada de jubilaciones", mientras que apenas el 8% de los docentes son jóvenes, lo que evidencia, a su juicio, un importante "desequilibrio generacional" en la profesión.

Ante esta situación, instó a los gobiernos a analizar por qué los profesionales no quieren incorporarse a la enseñanza o deciden abandonarla, teniendo en cuenta "las condiciones laborales, la carga de trabajo, las perspectivas profesionales y si el salario supone una barrera". También reclamó reducir "el papeleo y la burocracia" y reforzar los programas de acompañamiento a los profesores que comienzan su carrera.

Además, planteó facilitar el acceso a la profesión, ofrecer trayectorias profesionales más flexibles y reforzar la participación de los representantes del profesorado en la elaboración de las políticas educativas, después de que Minzatu hubiera advertido de que menos de uno de cada cinco docentes considera que su opinión es tenida en cuenta en estas decisiones.