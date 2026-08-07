Buscador | ¿Dónde y a qué hora se verá el eclipse del 12 de agosto? Consulta el horario y el mapa por ciudades

El eclipse del 12 de agosto será uno de los grandes acontecimientos astronómicos del verano y podrá seguirse desde numerosos puntos. Para facilitar la consulta, ponemos a disposición de los lectores un buscador interactivo con el que es posible conocer la hora exacta a la que comenzará el fenómeno en cada municipio, cuándo alcanzará su máxima visibilidad y a qué hora finalizará.

Consulta a qué hora se verá el eclipse del 12 de agosto en tu ciudad

Introduce el nombre de tu municipio en el buscador para conocer el inicio del eclipse, el momento de máxima visibilidad y la hora a la que finalizará. De este modo podrás planificar con antelación la observación y no perderte ninguno de los momentos más destacados del fenómeno.

Mapa con las mejores zonas para ver el eclipse del 12 de agosto

Además de los horarios, puedes consultar un mapa interactivo y una tabla con las mejores zonas de observación para descubrir desde qué lugares podrá disfrutarse el eclipse en las mejores condiciones. La herramienta permite localizar de un vistazo los puntos más favorables para contemplar este espectáculo astronómico y elegir el lugar ideal para seguirlo.